Зближення з Євросоюзом, безпекова ситуація та двостороння співпраця: Володимир Зеленський зустрівся з Ніколом Пашиняном

У Єревані Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Глава держави подякував Ніколу Пашиняну за запрошення на саміт Європейської політичної спільноти й привітав з успішним проведенням заходу такого високого рівня. Це перший візит Президента України до Вірменії за останні 24 роки.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна вітає кроки Вірменії для зближення з Європейським Союзом і готова підтримувати проєвропейські ініціативи Вірменії.

Лідери обговорили ситуацію в регіоні та безпекові виклики й загрози. Володимир Зеленський поінформував Нікола Пашиняна про дипломатичну роботу для досягнення реального миру.

Також ішлося про розвиток економічного партнерства. Президент запропонував відновити роботу Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва та провести її наступне засідання цьогоріч у Києві.