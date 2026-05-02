Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Продовжуємо нашу роботу з партнерами, очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – звернення Президента
Продовжуємо нашу роботу з партнерами, очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – звернення Президента

2 травня 2026 року - 15:14

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України й Генсек НАТО обговорили оборонну підтримку України та залучення нових внесків у програму PURL

4 травня 2026 року - 17:01

Зближення з Євросоюзом, безпекова ситуація та двостороння співпраця: Володимир Зеленський зустрівся з Ніколом Пашиняном

4 травня 2026 року - 16:19

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта обговорили роботу над відкриттям переговорних кластерів і посилення санкцій проти Росії

4 травня 2026 року - 16:03

Внески в програму PURL і зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія: у Єревані відбулася зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Канади

4 травня 2026 року - 15:19

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти
Робочий візит Президента України до Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти

3 травня 2026 року - 19:25

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта обговорили роботу над відкриттям переговорних кластерів і посилення санкцій проти Росії

4 травня 2026 року - 16:03

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта обговорили роботу над відкриттям переговорних кластерів і посилення санкцій проти Росії

У Єревані Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Глава держави подякував Антоніу Кошті за лідерство в розблокуванні фінансового пакета підтримки на 90 млрд євро. Україна розраховує якомога швидше отримати перші транші, щоб спрямувати кошти на спільне виробництво дронів і працювати над підготовкою до зими.

Окрема увага – роботі над відкриттям переговорних кластерів щодо вступу України у Європейський Союз. Наша країна технічно повністю готова й очікує на відкриття всіх шести кластерів упродовж цього та наступного місяців.

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта також обговорили посилення санкцій проти Росії. Президент України подякував за 20-й пакет санкцій Євросоюзу й наголосив, що Україна розраховує на посилення санкцій проти російського тіньового флоту в наступному пакеті.

Сторони також обговорили дипломатичну роботу для досягнення достойного миру. Глава держави поінформував про паузу, яка виникла в переговорах через війну в Ірані, та контакти з американською стороною.

ф

Робочий візит Президента України до Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти

3 травня 2026 року - 19:25
Президент України Володимир Зеленський узяв участь у VІІІ саміті Європейської політичної спільноти, який відбувся в Єревані, 4 травня 2025 року.
Версія для друку