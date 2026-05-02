Володимир Зеленський та Антоніу Кошта обговорили роботу над відкриттям переговорних кластерів і посилення санкцій проти Росії

У Єревані Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Глава держави подякував Антоніу Кошті за лідерство в розблокуванні фінансового пакета підтримки на 90 млрд євро. Україна розраховує якомога швидше отримати перші транші, щоб спрямувати кошти на спільне виробництво дронів і працювати над підготовкою до зими.

Окрема увага – роботі над відкриттям переговорних кластерів щодо вступу України у Європейський Союз. Наша країна технічно повністю готова й очікує на відкриття всіх шести кластерів упродовж цього та наступного місяців.

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта також обговорили посилення санкцій проти Росії. Президент України подякував за 20-й пакет санкцій Євросоюзу й наголосив, що Україна розраховує на посилення санкцій проти російського тіньового флоту в наступному пакеті.

Сторони також обговорили дипломатичну роботу для досягнення достойного миру. Глава держави поінформував про паузу, яка виникла в переговорах через війну в Ірані, та контакти з американською стороною.