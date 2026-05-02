Президент України й Генсек НАТО обговорили оборонну підтримку України та залучення нових внесків у програму PURL

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави подякував Марку Рютте за підтримку України та українців у боротьбі проти російської агресії, передусім за реалізацію програми PURL, яка дає змогу захищатися від балістичних ударів Росії. Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили реалізацію PURL та залучення нових внесків від партнерів. Генсек НАТО запевнив, що програма працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі.

Президент наголосив, що важливо поглиблювати оборонну співпрацю України та членів НАТО, реалізувати спільні проєкти й працювати над спільним виробництвом.