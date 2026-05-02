Продовжуємо нашу роботу з партнерами, очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – звернення Президента
2 травня 2026 року - 15:14

Президент України й Генсек НАТО обговорили оборонну підтримку України та залучення нових внесків у програму PURL

4 травня 2026 року - 17:01

Зближення з Євросоюзом, безпекова ситуація та двостороння співпраця: Володимир Зеленський зустрівся з Ніколом Пашиняном

4 травня 2026 року - 16:19

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта обговорили роботу над відкриттям переговорних кластерів і посилення санкцій проти Росії

4 травня 2026 року - 16:03

Внески в програму PURL і зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія: у Єревані відбулася зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Канади

4 травня 2026 року - 15:19

Робочий візит Президента України до Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти
3 травня 2026 року - 19:25

Президент України й Генсек НАТО обговорили оборонну підтримку України та залучення нових внесків у програму PURL

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави подякував Марку Рютте за підтримку України та українців у боротьбі проти російської агресії, передусім за реалізацію програми PURL, яка дає змогу захищатися від балістичних ударів Росії. Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили реалізацію PURL та залучення нових внесків від партнерів. Генсек НАТО запевнив, що програма працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі.

Президент наголосив, що важливо поглиблювати оборонну співпрацю України та членів НАТО, реалізувати спільні проєкти й працювати над спільним виробництвом.

Робочий візит Президента України до Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти

3 травня 2026 року - 19:25
Президент України Володимир Зеленський узяв участь у VІІІ саміті Європейської політичної спільноти, який відбувся в Єревані, 4 травня 2025 року.
