Продовжуємо нашу роботу з партнерами, очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – звернення Президента
2 травня 2026 року - 15:14

Внески в програму PURL і зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія: у Єревані відбулася зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Канади

4 травня 2026 року - 15:19

Це літо буде часом, коли Путін вирішуватиме, чи розширювати війну далі, і ми маємо підштовхнути його до дипломатії – Президент під час саміту Європейської політичної спільноти

4 травня 2026 року - 14:47

Президент обговорив із Дональдом Туском євроінтеграцію України та дипломатичну роботу

4 травня 2026 року - 14:16

Звернення Президента України до учасників інавгураційної пленарної сесії VІІІ саміту Європейської політичної спільноти

4 травня 2026 року - 14:03

Робочий візит Президента України до Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти
Внески в програму PURL і зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія: у Єревані відбулася зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Канади

У Єревані Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Канади Марком Карні, щоб обговорити зміцнення співпраці між країнами.

Глава держави подякував Канаді за пакети оборонної підтримки та участь у програмі PURL. Президент наголосив, що на тлі постійних російських ударів важливо посилювати українську протиповітряну оборону та робити все можливе для захисту життів.

«Я радий, що між нашими країнами та між нами особисто такі міцні відносини. Дякую за ваше рішення посилити нас. Я вважаю, що наша ранкова зустріч у форматі Вашингтонської групи була дуже важливою, тому що ми маємо спонукати Путіна до миру, до дипломатії. Ми вдячні канадським друзям, усьому народові за таку сильну підтримку», – зазначив Володимир Зеленський.

Сьогодні Марк Карні оголосив про додатковий внесок Канади в PURL на 200 млн дол. Таким чином загальна сума допомоги з боку Канади на цю програму становить понад 830 млн дол.

«Уся Канада стоїть за вами, підтримуючи народ України. Ми раді, що сьогодні змогли посилити наші зобов’язання, і продовжимо працювати й шукати шляхи співпраці, щоб зміцнити вашу боротьбу й забезпечити мир, коли він настане – а він настане, – щоб цей мир працював і приніс процвітання, на яке заслуговує народ України», – сказав Марк Карні.

Лідери детально обговорили зміцнення співпраці між Україною та Канадою, подальшу підтримку українців та зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія.

