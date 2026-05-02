Це літо буде часом, коли Путін вирішуватиме, чи розширювати війну далі, і ми маємо підштовхнути його до дипломатії – Президент під час саміту Європейської політичної спільноти

Доки триває російська війна, потрібно тиснути на Росію, продовжувати сильну підтримку України й створити надійний захист у всій Європі. На цьому Президент України Володимир Зеленський наголосив під час участі в інавгураційній пленарній сесії VІІІ саміту Європейської політичної спільноти, який відбувається в Єревані.

Глава держави акцентував на викликах, із якими зіткнулися Європа та світ. За словами Президента, питання війни в Ірані досі не вирішене, і це може спричинити довготривалу нестабільність, призвести до зростання вартості життя та спровокувати значні політичні зміни.

«Наша енергетична та безпекова співпраця має бути реальною співпрацею. Ми маємо допомагати одне одному готуватися до зими й долати енергетичні виклики. Нам також слід просувати довгострокове розв’язання питання Ормузької протоки та долі народу Ірану», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що війна Росії проти України та Європи триває так само жорстко, як і раніше.

«Це літо буде часом, коли Путін вирішуватиме, що робити далі: розширювати війну чи переходити до дипломатії. І ми маємо підштовхнути його до дипломатії», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що Росія оголосила про проведення параду 9 травня в Москві без військової техніки, і таке буде вперше за багато років – росіяни не можуть дозволити собі її використання і бояться, що над Червоною площею жужжатимуть дрони. За словами Глави держави, це свідчить про те, що зараз Росія не сильна, тому необхідно продовжувати санкційний тиск.

Володимир Зеленський подякував лідерам країн Євросоюзу, Президенту Європейської ради Антоніу Кошті та Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за 20-й пакет санкцій проти Росії, особливо проти російської нафти, військової промисловості та російських банків.

«Потрібно тиснути далі. Ми маємо схилити Росію до дипломатії. Прошу вас не погоджуватися на будь-які ідеї пом’якшення санкцій: це важливо. І дякую також тим, хто бореться проти російського тіньового нафтового флоту», – наголосив Глава держави.

Президент також закликав продовжувати сильну підтримку України, доки російська війна триває. Він наголосив, що кожен пакет допомоги має значення, особливо у сфері ППО. У травні та протягом усього року Україні потрібні нові внески в програму PURL, щоб захиститися від російської балістики.

Володимир Зеленський акцентував, що Європа має бути здатна самостійно виробляти все необхідне для захисту від усіх балістичних ударів та інших видів зброї.

«Ми пропонуємо внесок у захист Європи – наші Drone Deals. Вони об’єднують країни. Нам потрібен надійний захист у Європі від дронів та будь-яких атак – потенційних атак – у небі, на морі й на землі. Drone Deals – це спільна робота, спільне виробництво та спільний захист. Давайте рухатися в цьому напрямі», – сказав Президент.

Глава держави також зазначив, що важливо напрацювати рішення у випадку, якщо Росія не припинить свою війну.

«Нам потрібен постійний тиск, і нам потрібен мир. І, звісно, це найголовніше: необхідно знайти дієвий дипломатичний формат. І Європа має бути за столом будь-яких переговорів. Ми тримаємо контакт зі Сполученими Штатами – ми розуміємо їхні погляди та позиції. Але було б добре сформувати єдиний європейський голос для переговорів із росіянами», – підсумував Володимир Зеленський.