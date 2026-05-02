Звернення Президента України до учасників інавгураційної пленарної сесії VІІІ саміту Європейської політичної спільноти

Щиро дякую.

Шановні лідери!

Важливо, щоб цей широкий формат працював.

І я дякую Вірменії та Прем’єр-міністру Пашиняну за гостинність і чудову організацію. І, звісно, – я маю почати із цього, це дуже важливо – ми бажаємо Вірменії та Азербайджану лише миру, безумовно, сталого, всеосяжного, тривалого миру. Ми бажаємо цього вам, пане Прем’єр-міністре, ми бажаємо цього Президенту Алієву й ми бажаємо цього обом вашим народам.

Сьогодні тут представлено так багато країн. Важливо, що Вірменія тут разом з усіма європейцями. І вперше за 24 роки, до речі, відбувся візит Президента України. Це дуже багато значить. І це демонструє масштаб нашої єдності – усіх, хто цінує життя.

І я повністю згоден з Антоніу: я радий, що Марк Карні з нами. Настав час перетворити наші спільні з Канадою цінності на нові спільні можливості для Канади та Європи.

Шановні друзі!

Виклики очевидні. Абсолютно. Перше. Ми всі це бачимо: війну в Ірані досі не вирішено, і вона може спричинити довготривалу нестабільність. Це може призвести до зростання вартості життя в усіх наших країнах цього року й також до значних політичних змін.

Тож насамперед наша енергетична та безпекова співпраця має бути реальною співпрацею. Ми маємо допомагати одне одному готуватися до зими та долати енергетичні виклики. Нам також слід просувати довгострокове розв’язання питання Ормузької протоки та долі народу Ірану.

Друге. Війна Росії проти України та Європи триває так само жорстко, як і раніше.

І це літо буде часом, коли Путін вирішуватиме, що робити далі: розширювати війну чи переходити до дипломатії. І ми маємо підштовхнути його до дипломатії. Росія оголосила про парад 9 травня в Москві без військової техніки. Якщо це станеться, таке буде вперше за багато-багато років. Вони не можуть дозволити собі використання військової техніки та бояться, що над Червоною площею жужжатимуть дрони. Це багато про що говорить. Це показує, що зараз вони не сильні. Тому ми маємо продовжувати тиснути на них санкціями. І я дякую вам за 20-й пакет санкцій – я вдячний усім лідерам, Євросоюзу, Антоніу, Урсулі, дуже дякую, особливо за санкції проти російської нафти, військової промисловості та російських банків. Потрібно тиснути далі. Ми маємо схилити Росію до дипломатії. Прошу вас не погоджуватись на будь-які ідеї пом’якшення санкцій: це важливо. І дякую також тим, хто бореться проти російського тіньового нафтового флоту.

Третє. Поки ця війна триває, необхідно продовжувати сильну підтримку України. Кожен пакет допомоги має значення, особливо з ППО. Кожен внесок в ініціативу PURL важливий. І нам потрібні нові пакети PURL цього року, цього травня. Це допомагає нам захищатися від балістики.

І я вважаю, що Європа має бути здатна самостійно виробляти все необхідне для захисту від усього – усіх балістичних ударів та інших видів зброї. Ми пропонуємо внесок у захист Європи – наші Drone Deals. Вони об’єднують країни. Нам потрібен надійний захист у Європі від дронів та будь-яких атак – потенційних атак – у небі, на морі й на землі. Drone Deals – це спільна робота, спільне виробництво та спільний захист. Давайте рухатися в цьому напрямі.

І ще одне. Нам треба сфокусуватися на тому, що ми робитимемо, якщо Росія не припинить цю війну. Нам потрібен постійний тиск, і нам потрібен мир. І, звісно, це найголовніше: необхідно знайти дієвий дипломатичний формат. І Європа має бути за столом будь-яких переговорів. Ми тримаємо контакт зі Сполученими Штатами – ми розуміємо їхні погляди та позиції. Але було б добре сформувати єдиний європейський голос для переговорів із росіянами.

Дякую.