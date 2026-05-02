Президент обговорив із Дональдом Туском євроінтеграцію України та дипломатичну роботу

У Єревані Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Глава держави поінформував про переговори для досягнення справедливого миру. Україна готова до наступного раунду тристоронніх зустрічей. Позиція нашої держави – довгострокове припинення вогню, надійна безпека й тривалий мир.

Президент подякував Польщі за підтримку євроінтеграції України та наголосив, що ми сподіваємося на відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу найближчим часом.

Також лідери говорили про міжнародну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться 25–26 червня в Гданську. Дональд Туск поінформував про підготовку для залучення широкого представництва країн і компаній.

Окрема увага – роботі над добросусідськими відносинами в регіоні та контактам із партнерами.