Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Продовжуємо нашу роботу з партнерами, очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – звернення Президента
Продовжуємо нашу роботу з партнерами, очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – звернення Президента

2 травня 2026 року - 15:14

Переглянути всі відео
ностанні новини

Внески в програму PURL і зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія: у Єревані відбулася зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Канади

4 травня 2026 року - 15:19

Це літо буде часом, коли Путін вирішуватиме, чи розширювати війну далі, і ми маємо підштовхнути його до дипломатії – Президент під час саміту Європейської політичної спільноти

4 травня 2026 року - 14:47

Президент обговорив із Дональдом Туском євроінтеграцію України та дипломатичну роботу

4 травня 2026 року - 14:16

Звернення Президента України до учасників інавгураційної пленарної сесії VІІІ саміту Європейської політичної спільноти

4 травня 2026 року - 14:03

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти
Робочий візит Президента України до Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти

3 травня 2026 року - 19:25

Перейти до всіх галерей

Президент обговорив із Дональдом Туском євроінтеграцію України та дипломатичну роботу

4 травня 2026 року - 14:16

Президент обговорив із Дональдом Туском євроінтеграцію України та дипломатичну роботу

У Єревані Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Глава держави поінформував про переговори для досягнення справедливого миру. Україна готова до наступного раунду тристоронніх зустрічей. Позиція нашої держави – довгострокове припинення вогню, надійна безпека й тривалий мир.

Президент подякував Польщі за підтримку євроінтеграції України та наголосив, що ми сподіваємося на відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу найближчим часом.

Також лідери говорили про міжнародну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться 25–26 червня в Гданську. Дональд Туск поінформував про підготовку для залучення широкого представництва країн і компаній.

Окрема увага – роботі над добросусідськими відносинами в регіоні та контактам із партнерами.

ф

Робочий візит Президента України до Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти

3 травня 2026 року - 19:25
Версія для друку