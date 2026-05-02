Володимир Зеленський провів зустріч із Робертом Фіцо

У Єревані Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Глава держави наголосив, що Україна готова до конструктивного діалогу зі Словаччиною та зацікавлена в розвитку сильних відносин між країнами.

Володимир Зеленський і Роберт Фіцо обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів двох країн у форматі міжурядової комісії найближчим часом.

Окрема увага – членству України у Європейському Союзі. Роберт Фіцо запевнив, що Словаччина підтримує вступ України до Євросоюзу та готова надавати допомогу.

Лідери також обговорили обмін візитами до Києва та Братислави й домовилися, що команди працюватимуть над графіком.