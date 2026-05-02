Продовжуємо нашу роботу з партнерами, очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – звернення Президента
2 травня 2026 року - 15:14

Президент України та Король Бахрейну обговорили співпрацю в безпековій сфері

5 травня 2026 року - 15:45

Президент України й Генсек НАТО обговорили оборонну підтримку України та залучення нових внесків у програму PURL

4 травня 2026 року - 17:01

Зближення з Євросоюзом, безпекова ситуація та двостороння співпраця: Володимир Зеленський зустрівся з Ніколом Пашиняном

4 травня 2026 року - 16:19

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта обговорили роботу над відкриттям переговорних кластерів і посилення санкцій проти Росії

4 травня 2026 року - 16:03

Візит Президента України до Королівства Бахрейн
5 травня 2026 року - 15:44

Президент України та Король Бахрейну обговорили співпрацю в безпековій сфері

У Манамі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королем Королівства Бахрейн Його Величністю Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. Це перший візит Володимира Зеленського до Бахрейну та водночас перша зустріч лідерів України та Бахрейну з 2003 року.

Під час зустрічі обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки, ключові виклики й безпекові можливості. Зокрема, ішлося про удари з Ірану по Бахрейну та інших країнах і ситуацію щодо Ормузької протоки.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію в Україні, дипломатичну роботу для досягнення достойного миру й контакти з лідерами країн-партнерів. Україна готова до проведення переговорів у тристоронньому форматі.

Окрема увага – співпраці у сфері безпеки та оборони. Президент наголосив, що наша країна майже щодня під такими ж терористичними ударами, і українці мають відповідний досвід повномасштабного захисту.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова ділитися з Бахрейном безпековою експертизою і допомагати посилювати захист життя. Президент запропонував укласти Drone Deal і масштабувати співпрацю з Бахрейном. Лідери домовилися, що команди опрацюють деталі.

Окрема увага – розвитку двосторонніх економічних відносин і партнерству у сфері аграрного виробництва. Обговорили також відкриття посольств в Україні й Бахрейні та можливе запровадження безвізового режиму між двома країнами.

