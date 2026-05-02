Володимир Зеленський провів розмову з Ільхамом Алієвим

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Лідери обговорили реалізацію кроків, про які домовилися під час візиту Президента України до Азербайджану наприкінці квітня.

«Продовжуємо працювати над розвитком як двосторонніх відносин між Україною та Азербайджаном, так і відносин з іншими країнами регіону для збільшення безпеки й стабільності», – зазначив Володимир Зеленський.

Президенти обмінялися деталями контактів із партнерами та узгодили наступні кроки.