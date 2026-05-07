В Офісі Президента відбулася зустріч голів парламентських комітетів та обласних адміністрацій

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у зустрічі щодо реалізації планів стійкості регіонів у межах підготовки до зими.

На зустрічі також були присутні: керівник Офісу Президента Кирило Буданов, його заступник Віктор Микита, народні депутати та голови обласних адміністрацій.

Такий формат роботи представників комітетів Верховної Ради та областей започаткували для того, щоб детальніше опрацьовувати наявні проблеми та можливості на рівні взаємодії між парламентом і регіонами.

Глава держави акцентував, що потрібно реалізувати всі плани стійкості до початку опалювального сезону. Володимир Зеленський також зазначив: важливо робити змістовною комунікацію на всіх рівнях між регіонами та центральною владою – урядом і парламентарями.

Серед основних питань обговорення – оновлення захисту інфраструктури, логістика, забезпечення додаткових спроможностей енергетики та відновлення після російських ударів.

Представники обласних адміністрацій доповіли про виконання поставлених завдань.

Учасники зустрічі також обговорили необхідні законодавчі зміни, які дадуть змогу розвʼязати проблемні питання для ефективної реалізації планів стійкості.

Кирило Буданов наголосив, що перші результати мають бути вже найближчими місяцями. Присутні визначили завдання на літо й домовилися про подальшу координацію.

Також під час зустрічі йшлося про інші потреби регіонів, зокрема про підтримку місцевого бізнесу, аграрного сектору, реалізацію програми «єОселя» та додаткове фінансування для громад.