У Дніпрі Президент відзначив державними нагородами поранених українських воїнів та медиків

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами, які лікуються після поранень в одному з медичних закладів Дніпра.

Глава держави поспілкувався з військовими, подякував за службу та відзначив їх орденами «За мужність» ІІІ ступеня й медалями «За військову службу Україні».

Начальник хірургічного відділення доповів Президенту про роботу госпіталю, стан здоров’я поранених та прогнози щодо їхнього лікування.

Володимир Зеленський висловив окрему вдячність медикам за те, що допомагають захисникам відновлюватися, і нагородив їх орденами Данила Галицького та княгині Ольги ІІІ ступеня, медалями «За військову службу Україні» й «За врятоване життя».

«Хочу вам подякувати за те, що ви допомагаєте нашим хлопцям, робите все... Дякую за щоденну сумлінну працю, службу нашій державі, нашим людям», – наголосив Президент.