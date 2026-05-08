Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні – звернення Президента
8 травня 2026 року - 16:38

У Дніпрі Президент відзначив державними нагородами поранених українських воїнів та медиків

8 травня 2026 року - 19:39

Посилення спроможностей для мідлстрайків та збільшення фінансування для бойових батальйонів: Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, що входять до складу 20-го армійського корпусу

8 травня 2026 року - 19:10

Розвиток двосторонньої співпраці та пріоритети участі України у Всесвітньому форумі міст у Баку: Сергій Кислиця провів зустріч із Послом Азербайджану

8 травня 2026 року - 17:36

Захист інфраструктури, посилення РЕБ та ремонт доріг: Президент провів нараду щодо безпекової ситуації на Дніпровщині

8 травня 2026 року - 16:41

Робоча поїздка Президента на Олександрівський напрямок
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами, які лікуються після поранень в одному з медичних закладів Дніпра.

Глава держави поспілкувався з військовими, подякував за службу та відзначив їх орденами «За мужність» ІІІ ступеня й медалями «За військову службу Україні».

Начальник хірургічного відділення доповів Президенту про роботу госпіталю, стан здоров’я поранених та прогнози щодо їхнього лікування.

Володимир Зеленський висловив окрему вдячність медикам за те, що допомагають захисникам відновлюватися, і нагородив їх орденами Данила Галицького та княгині Ольги ІІІ ступеня, медалями «За військову службу Україні» й «За врятоване життя».

«Хочу вам подякувати за те, що ви допомагаєте нашим хлопцям, робите все... Дякую за щоденну сумлінну працю, службу нашій державі, нашим людям», – наголосив Президент.

Робоча поїздка Президента на Олександрівський напрямок

8 травня 2026 року - 14:21
