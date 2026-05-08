Посилення спроможностей для мідлстрайків та збільшення фінансування для бойових батальйонів: Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, що входять до складу 20-го армійського корпусу

На командному пункті 20-го армійського корпусу Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовими, які виконують завдання зі звільнення тимчасово окупованої території Дніпровщини.

Командир 20-го армійського корпусу Святослав Заїць доповів про оперативну ситуацію у смузі оборони.

Глава держави обговорив із командирами всіх бригад та окремих батальйонів корпусу нагальні питання, зокрема посилення спроможностей сил безпілотних систем у складі цього формування. Передусім ішлося про мідлстрайки. Володимир Зеленський зазначив, що це питання буде опрацьоване. Військові також озвучили потреби у конкретних типах дронів та необхідність збільшувати кількість НРК.

Детально говорили про збільшення додаткового фінансування для бойових батальйонів. Зараз ця сума становить 7 мільйонів гривень на батальйон, який виконує бойові завдання.

Також комбриги та комбати порушили питання щодо більшої гнучкості у виборі засобів для виконання різних завдань: від квадроциклів до важкоброньованої техніки. Обговорили варіанти можливих рішень, які можуть це забезпечити. Володимир Зеленський зазначив, що військове командування працюватиме над пошуком нових підходів.

Глава держави подякував воїнам за службу, відзначив їх орденами Богдана Хмельницького І і ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ–ІІІ ступенів і Данила Галицького та присвоїв командиру 20-го армійського корпусу Святославу Заїцю звання бригадного генерала. Зокрема, серед нагороджених – двоє колумбійських добровольців, які допомагають стримувати російську агресію та захищають Україну в лавах ЗСУ з 2025 року. Вони відзначені нагородами за вагомий внесок в оборону нашої країни, знищення ворога та збереження життів побратимів. Так, 28 листопада 2025 року обидва воїни-добровольці взяли участь в евакуації з поля бою важкопораненого захисника. Попри погану видимість, вогневе ураження та штурмові дії росіян вони у складі групи здолали 10 кілометрів пішки, щоб надати допомогу побратиму та евакуювати його.

«Сьогодні маю честь бути тут разом з нашою командою, разом з Головкомом і нагородити наших бійців, нагородити вас. Молодці, що тримаєтесь сильно! Ми дивимося всі на вас, вся держава дивиться на вас, всі держави дивляться на українську армію, на Збройні Сили, на наші Сили оборони. Всі абсолютно пишаються, повинні допомагати максимально», – зазначив Володимир Зеленський.