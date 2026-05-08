Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні – звернення Президента

У День Європи Володимир Зеленський і Антоніу Кошта обговорили спільну роботу заради європейської інтеграції України

9 травня 2026 року - 13:59

У Дніпрі Президент відзначив державними нагородами поранених українських воїнів та медиків

8 травня 2026 року - 19:39

Посилення спроможностей для мідлстрайків та збільшення фінансування для бойових батальйонів: Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, що входять до складу 20-го армійського корпусу

8 травня 2026 року - 19:10

Розвиток двосторонньої співпраці та пріоритети участі України у Всесвітньому форумі міст у Баку: Сергій Кислиця провів зустріч із Послом Азербайджану

8 травня 2026 року - 17:36

Робоча поїздка Президента на Олександрівський напрямок
Робоча поїздка Президента на Олександрівський напрямок
8 травня 2026 року - 14:21

8 травня 2026 року - 14:21

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Антоніу Кошта привітав Україну та всіх українців із Днем Європи. Володимир Зеленський подякував за всю підтримку з боку Європи для України під час повномасштабної війни.

«Ми захистимо свою незалежність і право нашого народу самостійно обирати шлях. Саме цим ми захистимо і право всіх європейських народів жити так, як вони самі того хочуть. Росії не вдасться зламати Європу та розколоти її: багато було намагань, але жодне не спрацювало. І не спрацює», – наголосив Президент України.

Володимир Зеленський і Антоніу Кошта обговорили спільну роботу заради подальшої європейської інтеграції України. Триває підготовка до відкриття переговорних кластерів і подальших рішень.

Також під час розмови йшлося про нещодавні кроки в дипломатії та домовленість за посередництва Сполучених Штатів Америки провести обмін полоненими з Росією у форматі 1000 на 1000.

Версія для друку