Буде вагомий крок: очікуємо найближчим часом обмін військовополонених – звернення Президента
4 лютого 2026 року - 20:37

ностанні новини

Президент України та Премʼєр-міністр Швеції обговорили енергетичну підтримку та дипломатичну роботу

5 лютого 2026 року - 19:16

Президент привітав військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту з професійним святом і відзначив їх нагородами

5 лютого 2026 року - 17:39

Президент України й Прем’єр-міністр Польщі домовилися про реалізацію спільних енергетичних проєктів і спільне виробництво дронів

5 лютого 2026 року - 16:38

Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Польщі спілкування з журналістами

5 лютого 2026 року - 15:48

фФотогалерея
Президент відзначив нагородами військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту
5 лютого 2026 року - 17:37

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту та привітав їх із професійним святом.

«Може, не всі знають, що ви виконуєте дуже багато бойових завдань, але люди повинні знати про це. Дякую за те, що ви посилюєте наші Сили оборони й безпеки України. Захищаєте територіальну цілісність України. На різних ділянках працюєте, воюєте та знищуєте ворога», – зазначив Глава держави.

Від імені всього Українського народу Президент подякував за службу захисникам, їхнім побратимам і посестрам.

Володимир Зеленський відзначив військових Державної спеціальної служби транспорту орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня і Данила Галицького.

Президент відзначив нагородами військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту

5 лютого 2026 року - 17:37
