Президент привітав військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту з професійним святом і відзначив їх нагородами

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту та привітав їх із професійним святом.

«Може, не всі знають, що ви виконуєте дуже багато бойових завдань, але люди повинні знати про це. Дякую за те, що ви посилюєте наші Сили оборони й безпеки України. Захищаєте територіальну цілісність України. На різних ділянках працюєте, воюєте та знищуєте ворога», – зазначив Глава держави.

Від імені всього Українського народу Президент подякував за службу захисникам, їхнім побратимам і посестрам.

Володимир Зеленський відзначив військових Державної спеціальної служби транспорту орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня і Данила Галицького.