Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Польщі спілкування з журналістами

Пане Прем’єр-міністре, дорогий Дональде!

Шановні присутні, наші команди!

У нас сьогодні дуже великі делегації. Дуже приємно.

Шановні журналісти!

Сьогодні в Україні – пан Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, і в нас була достатньо змістовна розмова – предметна, багато тем піднімали, як завжди, у принципі. Перш за все я хочу подякувати Польщі – польській державі, польському народові – за підтримку для України й зараз, у час нашого захисту від російського вторгнення, і за всі роки після відновлення незалежності України. Польща була і, я дуже розраховую, завжди буде надійним другом для України, а отже, для всього нашого регіону та всієї вільної Європи. У нас у Європі все, на наш погляд, взаємопов’язано, і ми маємо підтримувати одне одного, підтримувати завжди, в усіх питаннях, важливих питаннях. І, звісно, ми будемо разом у Євросоюзі, і тут ми вдячні за принциповість позиції Польщі.

Сьогодні я поінформував Дональда про ситуацію в нашій країні: в енергетиці передусім – зараз це питання одне з пріоритетних, – у відновленні енергетики. Багато робиться, щоб зберегти нормальне життя для людей після жорстокого російського терору – щоденного. Фактично росіяни намагаються позбавити українців – наші міста, наші села – будь-якої можливості жити, існувати в умовах такої холодної зими. І важливо, що наші партнери з нами, і дуже важливо, що наші партнери сьогодні тут, і дуже важливо, що наші партнери підтримують Україну та українців.

Говорили про енергетичну співпрацю, і є речі, які можуть посилити обидві наші країни. Зокрема, це стосується розбудови нашої енергетичної мережі в Україні та в Польщі. Є проєкти, які маємо реалізувати. Ми розраховуємо на плідну спільну роботу наших команд, наших передусім міністерств енергетики, міністрів фінансів наших держав. Важливо, щоб і надалі було достатньо предметної роботи наших енергетичних компаній. І якщо говорити про постачання газу у Європу, та зокрема Україну, Польща вже працює щодо цього з нами, і будемо збільшувати цей напрямок, збільшувати обсяги постачання скрапленого газу. Вдячний польському суспільству за допомогу Україні необхідним енергетичним обладнанням, і це передусім генератори, які нам допомагають. Дякуємо Дональду, і команді твоїй, і, безумовно, всім людям у Польщі, які нам допомагають. Києву дуже сильно допомагають і іншим містам.

Значну частину розмови ми сьогодні присвятили спільним програмам захисту – дуже розраховуємо на подальшу участь Польщі в програмі PURL, яка дозволяє нам мати протиповітряну оборону від США. Саме такий підхід зараз в американської адміністрації до відносин із Європою: Вашингтон розраховує відчувати реальну користь від відносин із Європою. Програма PURL – один із найкращих інструментів для цього. Для нас це означає передусім, що є ракети для ППО. І кожен пакет постачання ракет для ППО має значення. Звісно, ми розраховуємо на те, що Україна буде повноцінною учасницею також програми SAFE. Готуємося разом виробляти дрони, разом із Польщею робити копродакшн – і все це буде, – виробляти дрони та іншу зброю. Саме наша держава має актуальну експертизу, напевно, зараз найбільшу, через те, що ми проходимо через війну, – найбільшу експертизу щодо того, яка зброя реально працює в сучасній війні та що може допомогти. Саме таку зброю маємо разом виробляти для захисту своїх держав та Європи.

І ще одне.

Звісно, ми говорили про дипломатичну роботу, яка триває для закінчення війни. Я поінформував Дональда про роботу нашої переговорної команди України – сьогодні другий день зустрічей в Еміратах, і це знову тристоронній формат. Розмова йде, безумовно, вона непроста, але Україна була й буде максимально конструктивною. Ми маємо закінчити цю війну реально – надійними гарантіями безпеки для України. Це гарантії для всього регіону. І найголовніше – у Росії не має бути жодної винагороди за агресію. Війна має закінчитися так, щоб у Росії не було бажання знову починати цю агресію проти України чи проти інших держав Європи. Ми дякуємо Польщі за підтримку в цьому. Розраховуємо й на те, що Польща буде підтримувати й надалі всі заходи тиску Євросоюзу на агресора. Це стосується, зокрема, рішень для блокування російських нафтових танкерів: маємо діяти так, щоб можна було й конфісковувати російську нафту. Також важливо, щоб 20-й пакет санкцій ЄС став реально сильним і спонукав Росію закінчити війну. Також вдячні за принципову позицію Польщі по російських активах – російські активи мають працювати на захист від Росії, на відновлення після Росії. І всі рішення, які для цього потрібні, мають працювати. Вже є рішення про 90 мільярдів підтримки для України на два роки. Маємо досягти результату й щодо всього обсягу російських коштів. Звісно, розраховуємо й на активну участь Польщі та польських компаній у відновленні України, і Дональд добре знає нашу позицію: ми завжди вітаємо предметну участь і підтримку наших партнерів. Обговорювали сьогодні також конференцію щодо відновлення України – захід, який відбудеться, впевнений, на високому рівні в Польщі в цьому році. Готуємося, що це буде дуже предметна конференція і з таким сильним, дієвим результатом. Дякую ще раз, Дональде, за підтримку й за твій візит сьогодні.

Слава Україні!