Буде вагомий крок: очікуємо найближчим часом обмін військовополонених – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні був довгий день, багато питань саме внутрішніх. Енергетика – по ситуації з відновленням та по захисту енергооб’єктів. У Києві складно, і по деяких аспектах найскладніше, ніж в інших наших містах. Фактично з усієї країни додаються сили, щоб підтримати столицю. Уряд України збільшить усі програми підтримки людей, і тільки теплових пакунків видадуть близько ста тисяч. Є речі, які треба зробити для Харкова, – Міністерство енергетики має прискорити необхідне постачання. Окремо говорили і з командувачем Повітряних сил, і з міністром оборони України, і з регіональними керівниками по захисту від російських «шахедів». Значно збільшено вже лінії захисту, позиції, додаєм екіпажі та постачання дронів додаємо. Але цього все одно недостатньо, особливо на критичних напрямках, зокрема на Запоріжжі та в інших регіонах. Цілком конкретне завдання – збільшити всі рубежі захисту енергетики, всі форми прикриття критичної інфраструктури. Я хочу подякувати всім ремонтним та аварійним бригадам, які зараз працюють і в Києві, і в областях. Люди дуже виснажені. Будуть нові бригади – ми говорили про це з міністром енергетики. Я дякую всім державним компаніям, які допомагають, – Укрзалізниця, Нафтогаз, – усім комунальним підприємствам, усім енергетичним компаніям. Нафтогаз забезпечив також першу в цьому році поставку скрапленого газу – американського. Цей додатковий імпорт, він потрібен нам, бо росіяни значну частину нашого видобутку розбили. Ми готуємо й перше постачання американського газу через Грецію та сусідів у Європі – ми про це домовлялись, і я дякую, що домовленості працюють. Усі домовленості, які нас посилюють, допомагають вистояти.

Була доповідь нашої делегації після зустрічей сьогодні – був тристоронній формат. Також були контакти команди з американською стороною. Доповідали Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія – хлопці були на зв’язку. Ми обговорили проміжні підсумки перемовин у цей день. Продовжать завтра. Також буде вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому. І загалом наша українська позиція дуже чітка: війну треба завершувати реально. Саме Росія повинна бути готова до цього. І також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями, гарантіями безпеки, своїм реальним тиском на агресора. І тим, щоб зараз відчувалось, – щоб люди в Україні це відчували, – що ситуація справді йде до миру, до закінчення війни, а не до того, що росіяни будуть використовувати все собі на користь і продовжувати удари. Не повинно бути винагород агресору – якщо будь-яка винагорода агресору буде, Росія з часом зірве будь-яку домовленість.

Була доповідь зовнішньої розвідки України. Важлива частина доповіді – російський танкерний флот, який працює, працює саме на війну. На жаль, росіяни досі користуються різними світовими юрисдикціями, під різним прикриттям компаній. Користуються Європою, і це дуже серйозно. Тільки впродовж 25-го року Росія залучила до торгівлі нафтою більш ніж 122 судна під управлінням європейських юридичних власників та операторів. Це значна частина танкерного флоту Росії. Треба, щоб Європа була значно активніша в протидії російському танкерному флоту. Дякую всім партнерам, які саме так це бачать і які готові посилювати законодавство, щоб блокувати танкери й щоб конфіскувати російську нафту. Ми будемо працювати заради цього у двосторонньому форматі. Попереду активна дипломатична робота. І важливо, щоб нашу роботу партнери підтримували достатньою допомогою Україні, допомогою саме зараз. Стійкість зараз, реалістичність у розмовах із партнерами зараз, спільні результати зараз – це те, що може бути найкращим внеском у результат дипломатії зараз.

Слава Україні!