Олена Зеленська взяла участь в онлайн-зустрічі з Національною дитячою та молодіжною консультативною радою і розповіла про розвиток мережі молодіжних просторів «12–21»

Під час онлайн-зустрічі з Національною дитячою та молодіжною консультативною радою перша леді України Олена Зеленська поспілкувалася з молодими українцями, що входять до організації.

«Людям в одній країні, незалежно від віку, важливо чути одне одного, особливо зараз, коли всі ми протистоїмо спільній великій загрозі. Ми всі – і дорослі, і підлітки – вже тривалий час живемо в напрузі та втомі. Саме тому так важливо мати простір, де можна сісти й поговорити: вислухати одне одного, іноді навіть посперечатися. Але головне – говорити й чути», – наголосила дружина Президента.

Перша леді разом із командою Фундації Олени Зеленської розповіла про діяльність Фундації та мережу молодіжних просторів «12–21».

За її словами, робота Фундації зосереджена на трьох ключових напрямах: підтримка сімейних форм виховання, доступ до освіти та розвитку, а також психосоціальна підтримка дітей, підлітків і молоді з урахуванням викликів, спричинених тривалим впливом війни.

«Наш найновіший напрям, наймолодший проєкт – молодіжні простори “12–21”. У назві – вік, якому вони адресовані. Всі ви й ваші однолітки багато втратили через російський напад. І одна з найбільших втрат – це відчуття безпеки й стабільності. Водночас підлітковий вік сам по собі має свої виклики – емоційні гойдалки, дорослішання, спроби зрозуміти, ким ти є і куди рухаєшся», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська розповіла, що прикладом для українського проєкту стали європейські моделі, зокрема данська мережа центрів для молоді Headspace.

«Ми захотіли зробити “12–21” місцем, де можна бути собою, прийти без запису та пояснень, переключитися, провести час з іншими без тиску: через творчі зустрічі, спільні події, фільми, ігри та просту взаємодію. Можна (але не обов’язково) зустрітися з психологом або отримати кар’єрне консультування – без поспіху й страху поговорити про себе, свої інтереси, сильні сторони та варіанти майбутнього», – наголосила дружина Президента.

Простори «12–21» уже запрацювали в трьох містах: Білій Церкві, Хмельницькому та Чернігові. Заплановане відкриття нових осередків у Кривому Розі та Одесі. Олена Зеленська запросила учасників ради долучатися, ставати волонтерами просторів «12–21» та підтримувати однолітків.