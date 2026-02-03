Президент відзначив орденами «За мужність» воїна Владислава Рожковського та воєнкора Мар’яна Кушніра за порятунок людей після російських обстрілів

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про відзначення орденами «За мужність» сержанта 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислава Рожковського (Омар), який рятував людей після російського терористичного удару по пасажирському потягу в Харківській області, та воєнного кореспондента «Радіо Свобода» Мар'яна Кушніра, який виніс дитину з охопленої вогнем квартири після російської атаки на Київщину.

Владислав Рожковський був одним із пасажирів потяга, який Росія атакувала ударними дронами 27 січня цього року. Разом із поїзною бригадою він одним із перших почав допомагати потерпілим евакуюватися з пошкоджених та охоплених вогнем вагонів і надавати першу медичну допомогу всім, хто цього потребував. Зокрема, воїн допоміг вийти з вагона жінці з немовлям, а також виніс її речі та речі інших пасажирів.

У потягу було більш ніж 200 людей, а у вагоні, куди влучив один із російських дронів, – 18 пасажирів. Через цю терористичну атаку п’ятеро людей загинули, ще двоє зазнали поранень, одна людина вважається зниклою безвісти.

Владислав Рожковський у війську з травня 2022 року, учасник операцій зі стримування ворога на Харківщині та Донеччині. Командир розрахунку FPV-дронів на оптоволокні. Під його керівництвом знищено велику кількість військової техніки ворога та окупантів у районах Курдюмівки, Кліщіївки, Полтавки, Андріївки, Русиного Яру.

У ніч на 28 січня Росія завдала дронового удару по житловому будинку в Білогородці на Київщині. На жаль, жінка й чоловік загинули. Але Мар’ян Кушнір зміг урятувати чотирирічну дитину з охопленої вогнем квартири.

У 2022 році Президент України відзначив Марʼяна Кушніра орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Воєнкор протягом усіх років війни документує бойові дії на складних напрямках — на Київщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині. У березні 2022 року зазнав контузії, коли фільмував відбиття російського наступу на Київщині. Марʼян Кушнір є лауреатом журналістської премії «Честь професії (2022, 2024).