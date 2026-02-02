Україна синхронізувала санкції Великої Британії щодо колишнього олігарха Фірташа та його близького оточення, а також продовжила санкції щодо екснардепа Козака

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації санкцій із Великою Британією та продовження санкцій, у яких спливав термін дії.

Перший указ стосується продовження санкцій проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа й застосування санкцій щодо осіб із його близького оточення та підконтрольної йому компанії.

Другий указ стосується продовження санкцій проти одного з найближчих соратників колишнього олігарха Віктора Медведчука, а саме – проти Тараса Козака та восьми повʼязаних із ним компаній, що займаються проросійською пропагандою. Ще в січні 2023 року Глава держави позбавив Тараса Козака громадянства України на підставі матеріалів, які підготували Служба безпеки України та Державна міграційна служба.