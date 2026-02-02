Президент:

Наша команда продовжує працювати з американською стороною, щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватися – звернення Президента

2 лютого 2026 року - 19:46

ностанні новини

Володимир Зеленський і Марк Рютте на майдані Незалежності вшанували пам'ять загиблих українських воїнів

3 лютого 2026 року - 11:32

У Києві Президент провів зустріч із діючим головою та генеральним секретарем ОБСЄ

2 лютого 2026 року - 21:25

Україна синхронізувала санкції Великої Британії щодо колишнього олігарха Фірташа та його близького оточення, а також продовжила санкції щодо екснардепа Козака

2 лютого 2026 року - 21:09

Наша команда продовжує працювати з американською стороною, щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватися – звернення Президента

2 лютого 2026 року - 19:44

Зустріч Президента України та Генерального секретаря НАТО

3 лютого 2026 року - 11:40

Україна синхронізувала санкції Великої Британії щодо колишнього олігарха Фірташа та його близького оточення, а також продовжила санкції щодо екснардепа Козака

2 лютого 2026 року - 21:09

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації санкцій із Великою Британією та продовження санкцій, у яких спливав термін дії.

Перший указ стосується продовження санкцій проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа й застосування санкцій щодо осіб із його близького оточення та підконтрольної йому компанії.

Другий указ стосується продовження санкцій проти одного з найближчих соратників колишнього олігарха Віктора Медведчука, а саме – проти Тараса Козака та восьми повʼязаних із ним компаній, що займаються проросійською пропагандою. Ще в січні 2023 року Глава держави позбавив Тараса Козака громадянства України на підставі матеріалів, які підготували Служба безпеки України та Державна міграційна служба.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №94/2026

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 січня 2026 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №95/2026

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
