Головні пріоритети дипломатичної роботи Президента в січні

У січні ключовими пріоритетами Президента України Володимира Зеленського були: посилення енергетичної стійкості України, зміцнення ППО, оборонна підтримка, продовження роботи з партнерами для досягнення достойного миру та збільшення санкційного тиску на Росію.

Вперше за довгий час відбулися тристоронні зустрічі української, американської та російської делегацій. Зараз триває підготовка до наступних зустрічей, що заплановані на 4–5 лютого в Еміратах.

Президент України провів 20 зустрічей: із Президентом США Дональдом Трампом, Президентом Франції Емманюелем Макроном, Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, Президентом Польщі Каролем Навроцьким, Президентом Чехії Петром Павелом, Президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, Президенткою Молдови Маєю Санду, Президентом Швейцарії Гі Пармеленом, Президентом Євроради Антоніу Коштою, Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, заступником Премʼєр-міністра Великої Британії Девідом Ламмі, міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі, міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде, міністеркою з питань Європи та закордонних справ Албанії Елісою Спіропалі, Спікеркою Саейми Латвії Дайгою Міерінею, директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою, представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, архієпископом Нової Юстиніани та всього Кіпру, предстоятелем Церкви Кіпру Блаженнішим Георгієм, радниками з питань національної безпеки держав – членів Коаліції охочих, міністеркою охорони здоровʼя Литви Марією Якубаускєнє та литовськими волонтерами, лідеркою білоруських демократичних сил Світланою Тихановською.

Було 14 телефонних розмов: із Президентом Франції Емманюелем Макроном, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, Президентом Румунії Нікушором Даном, Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, Премʼєр-міністром Австралії Ентоні Албенізі, Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, сенаторами США Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем.

Зокрема, лідери України та Франції за підсумками розмови домовилися про додаткове постачання в Україну французьких літаків, ракет для систем ППО та авіабомб.

Глава держави здійснив чотири візити: до Франції, Кіпру, Швейцарії та Литви.

У Парижі відбулося засідання Коаліції охочих. За його підсумками підписали спільну декларацію всіх країн – учасниць Коаліції та тристоронню декларацію Франції, Великої Британії та України щодо розміщення Багатонаціональних сил.

У Нікосії відбулася церемонія відкриття головування Кіпру в Раді Євросоюзу, серед пріоритетів якого – вступ України до Європейського Союзу.

У Давосі президенти України та США провели зустріч. Також Володимир Зеленський звернувся до учасників спеціального засідання Всесвітнього економічного форуму.

У Вільнюсі відбулася важлива зустріч у форматі Люблінського трикутника: Україна, Литва, Польща. У Литві Глава держави також зустрівся з лідеркою білоруських демократичних сил Світланою Тихановською.

Міжнародні заходи та засідання: Всесвітній економічний форум у Давосі, зустріч Коаліції охочих, церемонія відкриття головування Кіпру в Раді Європейського Союзу, панельне засідання International Advisory Council for Ukraine's Recovery, вшанування памʼяті учасників Січневого повстання 1863–1864 років.

Пакети допомоги: посилення протиповітряної оборони та енергетична підтримка.

Норвегія – ракети до систем ППО NASAMS.

Фінляндія – 31-й пакет військової допомоги на 98 млн євро.

США – понад 400 млн дол. на гуманітарні проєкти підтримки українців цієї зими.

Норвегія – 400 млн дол., зокрема, на енергетичну підтримку України.

Велика Британія – майже 23 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

Європейський Союз – близько 450 генераторів.

Німеччина – 60 млн євро та додаткове обладнання.

Італія – 10 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, 50 млн євро передбачено в бюджеті на 2026 рік для допомоги Україні в енергетичному секторі. 78 промислових котлів загальною потужністю 116,5 МВт уже доправлені в Україну.

Нідерланди – додаткові 23 млн євро для енергетичного сектору України.

Данія – 20 млн євро на енергетичну підтримку України.

Франція – понад 100 генераторів.

Японія – 140 генераторів, 60 трансформаторів та дві когенераційні установки.

Литва – 90 генераторів.

Санкційні кроки: санкції щодо 95 фізичних і 70 юридичних осіб, які пов’язані з обслуговуванням державного оборонного замовлення Росії, діяльністю її оборонно-промислового комплексу та поширенням російської пропаганди.