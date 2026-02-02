Президент:

вВідео
Наша команда продовжує працювати з американською стороною, щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватися – звернення Президента

2 лютого 2026 року - 19:46

ностанні новини

Володимир Зеленський і Марк Рютте на майдані Незалежності вшанували пам'ять загиблих українських воїнів

3 лютого 2026 року - 11:32

У Києві Президент провів зустріч із діючим головою та генеральним секретарем ОБСЄ

2 лютого 2026 року - 21:25

Україна синхронізувала санкції Великої Британії щодо колишнього олігарха Фірташа та його близького оточення, а також продовжила санкції щодо екснардепа Козака

2 лютого 2026 року - 21:09

2 лютого 2026 року - 19:44

Зустріч Президента України та Генерального секретаря НАТО

3 лютого 2026 року - 11:40

Володимир Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн енергетичну підтримку, санкції проти РФ і дипломатичну роботу

2 лютого 2026 року - 16:55

Володимир Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн енергетичну підтримку, санкції проти РФ і дипломатичну роботу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави подякував за вагому енергетичну підтримку України з боку Європейського Союзу. Найближчим часом очікуються ще поставки генераторів і додаткового енергетичного обладнання.

Урсула фон дер Ляєн поінформувала про фіналізацію 20-го пакета санкцій проти Росії.

«Бачимо, що вже відбувається з російською економікою і що може бути далі, якщо тиск спрацює правильно. Працюємо в цьому напрямі, мають бути важливі кроки», – зазначив Володимир Зеленський.

Сторони обговорили також дипломатичну роботу та роботу над документами щодо гарантій безпеки й плану відновлення. Президент України та Президентка Єврокомісії домовилися, що команди тісніше працюватимуть разом, щоб забезпечити чіткість і повне розуміння майбутніх рішень.

