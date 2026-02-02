Президент:

Наша команда продовжує працювати з американською стороною, щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватися – звернення Президента

2 лютого 2026 року - 19:46

Володимир Зеленський і Марк Рютте на майдані Незалежності вшанували пам'ять загиблих українських воїнів

3 лютого 2026 року - 11:32

У Києві Президент провів зустріч із діючим головою та генеральним секретарем ОБСЄ

2 лютого 2026 року - 21:25

Україна синхронізувала санкції Великої Британії щодо колишнього олігарха Фірташа та його близького оточення, а також продовжила санкції щодо екснардепа Козака

2 лютого 2026 року - 21:09

Наша команда продовжує працювати з американською стороною, щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватися – звернення Президента

2 лютого 2026 року - 19:44

Зустріч Президента України та Генерального секретаря НАТО
Зустріч Президента України та Генерального секретаря НАТО

3 лютого 2026 року - 11:40

Україна запровадила санкції проти осіб та компаній, які причетні до діяльності танкерного флоту й кібератак проти України, держав – членів Євросоюзу й НАТО

2 лютого 2026 року - 13:33

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації санкцій із Європейським Союзом та застосування обмежень проти 10 фізичних і шести юридичних осіб.

Санкції запроваджені проти іноземних громадян і громадян Росії, які причетні до функціонування російського танкерного флоту, здійснення кібератак проти України та держав – членів Євросоюзу й НАТО, обходу санкцій та поширення проросійської пропаганди.

Серед них особи, які через свої компанії забезпечують постачання та експорт російської нафти, повʼязані з Кремлем пропагандисти, члени терористичної групи ГРУ, що здійснювала кібератаки на урядові організації в Україні й інших країнах, щоб отримати конфіденційну інформацію та дестабілізувати політичну ситуацію.

Також санкції запроваджені проти компаній із Росії, Об’єднаних Арабських Еміратів і В’єтнаму, які є частиною російського танкерного флоту. Вони володіють або ж управляють танкерами, що перевозять російську нафту, зокрема на експорт.

Відтепер під санкціями й російський 142-й окремий батальйон радіоелектронної боротьби, що причетний, зокрема, до порушення GPS-сигналів у країнах Балтії. Маніпуляції GPS-сигналами призвели до перешкод для посадки цивільних літаків.

Загалом Україна синхронізувала 15 санкційних пакетів, які запровадили партнери протягом минулого року. Надзвичайно важливо й надалі посилювати спільний тиск на агресора, перекриваючи можливості для фінансування війни та підривної діяльності Росії проти країн Євросоюзу й НАТО.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №86/2026

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 січня 2026 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
