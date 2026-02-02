Наша команда продовжує працювати з американською стороною, щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватися – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Перше – енергетика. Сьогодні на селекторі були всі регіони, де ситуація зараз особливо складна. Фактично це області Центральної України, також це прикордонні громади з Росією, де постійні обстріли, бойові дії. На Дніпровщині, і особливо в Нікополі, були пошкодження ліній електропередачі через обстріли. Також у Павлоградському районі та в інших громадах неподалік фронту продовжуються російські удари, в тому числі є пошкодження місцевої інфраструктури, місцевих об’єктів енергетики. На Дніпровщині та в Запоріжжі знову була під ударами Укрзалізниця – наша логістика. Але зв’язок між областями, наше транспортне сполучення ми зберігаємо. Важливо, що сьогодні протягом дня не було ракетних ударів та «шахедів» проти інфраструктури, і це демонструє, що коли є в Америки мотив справді змінити ситуацію, ситуація може змінитися.

Наша команда продовжує працювати з американською стороною, щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватися. Сьогодні була нарада з нашою делегацією – хлопці вже в дорозі. Зустрічі будуть у середу та четвер. І не тільки тристоронній формат, але й з Америкою буде двосторонній наш формат. Є що погодити, є зміст, який потребує подальшої роботи. По гарантіях безпеки ми готові. По відновленню та подальшому розвитку України урядовці працюють, наші команди активно цим займаються. Важливо, щоб у цей час Америка також рішучо підтримувала діалог – усі можливості для діалогу, які є, – і відповідно працювала з російською стороною. Щоб російські удари, щоб російський терор не зривав те, що можна досягти.

Я хочу сьогодні подякувати всім нашим ремонтним бригадам, ДСНС України, комунальним службам, які справді працюють заради людей, енергетичним компаніям, які задіяні. Робота триває 24/7 – цілодобово. Я доручив МВС України разом з обласними владами, керівниками громад максимально збільшити кількість пунктів підтримки та обігріву в регіонах, щоб на цей час надзвичайно холодної погоди всі були готові до будь-якого розвитку подій.

Говорив сьогодні з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн – я хочу подякувати за підтримку. Поінформував Урсулу про ситуацію на сьогодні – і буде новий пакет енергетичної підтримки від Євросоюзу для України, зокрема генератори. Дякую дуже, Урсула, дякую тобі, дякую колегам. Ми готуємо нові формати спільної роботи із Євросоюзом, це стосується, зокрема, фінансування гарячого харчування у школах в Україні. Були домовленості наші – ми розраховуємо, що все вдасться реалізувати. Також триває робота у Європі щодо нових санкцій проти Росії за цю війну – санкцій, які не просто покарання, але й можуть обмежити російську здатність воювати. Ми робимо все, щоб дипломатія спрацювала, але це Росія повинна відмовитися від війни.

І ще одне.

Україна підтримує народи, які цінують свободу та справді готові за неї боротися. Увесь світ бачить, що відбувається в Ірані, яка кількість убивств і як іранський режим вкладався в поширення війни й насильства в регіоні та світі. Україна не забуде жоден із тисяч «шахедів», які б’ють по наших містах і селах, по наших людях. Ми бачимо, як інші у Європі почули в питанні про Іран і нас, Україну, і тих європейців, які закликали до більшої активності, до більшої принциповості, і самих іранців. Фактично погоджено рішення Євросоюзу про визначення терористичною однієї з основних організацій режиму в Ірані – так званого Корпусу вартових ісламської революції. Зараз тривають європейські процедури. Ми в Україні вже ухвалили таке рішення і вже визначили цю організацію терористичною, і для нас це питання закрите. Всі терористи у світі заслуговують на однакове ставлення і засудження – жоден не повинен виграти. Дякую всім, хто допомагає захищати життя! Дякую кожному, хто з Україною!

Слава Україні!