У Києві Президент провів зустріч із діючим головою та генеральним секретарем ОБСЄ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з діючим головою ОБСЄ, віцепрезидентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом і генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу.

Глава держави подякував Швейцарії за підтримку України та визначення справедливого миру для нашої країни як пріоритету швейцарського головування в ОБСЄ.

«Протягом усіх цих місяців дуже холодної зими наша країна, передусім мирне населення, перебуває під масованими атаками російських ракет і дронів – ідеться про сотні й тисячі. І, звісно, наш меседж усьому світу – зробити все можливе, щоб зупинити цю війну. Я сподіваюся, що ви, Ігнаціо, та ОБСЄ зробите все можливе, щоб підтримати Україну та Український народ», – сказав Володимир Зеленський.

Ігнаціо Кассіс висловив співчуття українцям, які змушені переживати такі складні умови без теплопостачання, води та електроенергії за низьких температур.

Володимир Зеленський поінформував про стан мирного процесу та очікування від зустрічей, які відбудуться цього тижня в Абу-Дабі. За словами Президента, Україна розраховує на конструктивний діалог.

Було обговорено можливі формати співпраці між Україною та ОБСЄ. Окрема увага – поверненню українських дітей, яких викрала Росія. Україна розраховує на участь ОБСЄ в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.