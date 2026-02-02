Президент:

Наша команда продовжує працювати з американською стороною, щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватися – звернення Президента
2 лютого 2026 року - 19:46

Володимир Зеленський і Марк Рютте на майдані Незалежності вшанували пам'ять загиблих українських воїнів

3 лютого 2026 року - 11:32

У Києві Президент провів зустріч із діючим головою та генеральним секретарем ОБСЄ

2 лютого 2026 року - 21:25

Україна синхронізувала санкції Великої Британії щодо колишнього олігарха Фірташа та його близького оточення, а також продовжила санкції щодо екснардепа Козака

2 лютого 2026 року - 21:09

Зустріч Президента України та Генерального секретаря НАТО
Зустріч Президента України та Генерального секретаря НАТО

3 лютого 2026 року - 11:40

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з діючим головою ОБСЄ, віцепрезидентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом і генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу.

Глава держави подякував Швейцарії за підтримку України та визначення справедливого миру для нашої країни як пріоритету швейцарського головування в ОБСЄ.

«Протягом усіх цих місяців дуже холодної зими наша країна, передусім мирне населення, перебуває під масованими атаками російських ракет і дронів – ідеться про сотні й тисячі. І, звісно, наш меседж усьому світу – зробити все можливе, щоб зупинити цю війну. Я сподіваюся, що ви, Ігнаціо, та ОБСЄ зробите все можливе, щоб підтримати Україну та Український народ», – сказав Володимир Зеленський.

Ігнаціо Кассіс висловив співчуття українцям, які змушені переживати такі складні умови без теплопостачання, води та електроенергії за низьких температур.

Володимир Зеленський поінформував про стан мирного процесу та очікування від зустрічей, які відбудуться цього тижня в Абу-Дабі. За словами Президента, Україна розраховує на конструктивний діалог.

Було обговорено можливі формати співпраці між Україною та ОБСЄ. Окрема увага – поверненню українських дітей, яких викрала Росія. Україна розраховує на участь ОБСЄ в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

