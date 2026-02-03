Президент і Генеральний секретар НАТО обговорили розширення програми PURL і постачання додаткових ракет для «петріотів»

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої вони приділили ключову увагу посиленню української ППО.

Глава держави наголосив, що Росія знехтувала зусиллями американської сторони та порушила обіцянку утриматися від ударів по енергетиці та інфраструктурі на час зустрічей переговорних команд.

«Сьогодні був рекордний російський удар – важкий удар, безумовно, – по застосуванню балістики. Антирекорд, я б сказав. Було 28 крилатих ракет, а також іще 43 ракети різних типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, можуть бути збиті тільки системами “Петріот”», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що сьогоднішній удар Росії порушує всі домовленості з американською стороною, тому він не може залишитися без наслідків.

«Усі бачать погоду – найбільш складні дні, найбільш холодні дні саме цієї зими зараз, і саме удари по інфраструктурі, передусім по енергетиці, щоб позбавити людей можливості мати електрику, опалення, позбавити людей тепла і влаштувати блекаут, – це справжнє ставлення Росії до всього, що відбувається. Ми будемо контактувати з американською стороною щодо цього. Я розраховую, що партнери не мовчатимуть про те, що відбувається», – сказав Глава держави.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили оперативне постачання ракет для систем «Петріот» і залучення нових країн-партнерів до програми PURL, що дає змогу купувати в Америки дефіцитні ракети для ППО.

«Проти балістики працюють найбільш ефективно – ви це знаєте – «петріоти». Це означає, що потрібні ракети, більше ракет для «петріотів». І потрібно, щоб постачання було максимальним, оперативним. І ми над цим працюємо. І я вдячний Марку за те, що він у цьому дуже сильно допомагає. Ми говорили сьогодні про це, і я сподіваюся, що вдасться реалізувати все, про що домовилися», – зазначив Президент.

Ішлося також про отримання ліцензій у Європі для виробництва необхідних засобів захисту, зокрема ракет для американських систем ППО, та координацію зусиль із партнерами для збереження євроатлантичної співпраці.

«Те, що є зараз на складах у наших партнерів, має реально працювати на захист. Те, що ми можемо виробити разом, – а це майже все, що й потрібно Європі, – ми повинні виробляти максимально. Треба досягти такого рівня співпраці, у тому числі завдяки програмам, таким як SAFE. І, звісно, ми будемо й надалі координуватися для підтримання ефективних відносин зі Сполученими Штатами Америки», – сказав Володимир Зеленський.

Марк Рютте зазначив, що НАТО продовжує підтримувати Україну, і відзначив підтримку української оборонної промисловості за допомогою прямих інвестицій та проєкти спільного виробництва.

«НАТО стоїть пліч-о-пліч з Україною, підтримує її і зараз, і на майбутнє, оскільки ми маємо спільні цінності. Але й тому, що наша безпека взаємопов’язана. Ми підтримуємо ваш суверенітет, вашу безпеку й боротьбу за мир. Ми всі хочемо, щоб це був тривалий і справедливий мир і ви мали все необхідне, щоб захиститися й забезпечити цей мир на майбутнє», – наголосив Генеральний секретар НАТО.

Марк Рютте акцентував, що Україна має отримати надійні гарантії безпеки та військову підтримку з боку партнерів.