Заява Президента України під час спільного з Генеральним секретарем НАТО спілкування з журналістами

Марку!

Шановні журналісти!

Сьогодні в Україні наш давній друг, мій друг, друг усіх, хто зацікавлений у реальному захисті України та всієї Європи, Марк Рютте, Генеральний секретар НАТО. Марку, дуже радий тебе бачити, і дуже важливо, що сьогодні ти з нами, з українцями. Ти завжди з нашою державою.

І дуже радий, що ти з нами саме в такий важкий момент, безумовно, жорсткий момент цієї війни, коли росіяни знову знехтували зусиллями американської сторони. Було прохання Президента Сполучених Штатів утриматися від ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі – ви про це знаєте – на час зустрічей наших переговорних команд. Президент Америки говорив, що треба утриматися від ударів протягом тижня. Це дуже важливо, було й важливе рішення. Фактично це почалось у ніч на п’ятницю, і в ніч на сьогодні росіяни, на наш погляд, порушили обіцянку. Тобто або Росія тепер вважає, що в тижні – неповних чотири дні замість семи, або вони реально роблять ставку тільки на війну й просто дочекалися найбільш холодних днів цієї зими, коли на значній території України більш ніж −20 за Цельсієм. Сьогодні був рекордний російський удар – важкий удар, безумовно, – по застосуванню балістики. Антирекорд, я б сказав. Було 28 крилатих ракет, а також іще 43 ракети різних типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії та можуть бути збиті тільки системою «Петріот». Те, що Росія робить, завжди чітко свідчить про наміри Росії. Ми вважаємо, цей російський удар справді порушує те, про що домовлялась американська сторона, і повинні бути наслідки саме цього. Усі бачать погоду – найбільш складні дні, найбільш холодні дні цієї зими зараз, і саме удари по інфраструктурі, передусім по енергетиці, щоб позбавити людей можливості мати електрику, опалення, позбавити людей тепла і влаштувати блекаут, – це справжнє ставлення Росії до всього, що відбувається. Ми будемо контактувати з американською стороною щодо цього. І я розраховую, що партнери не мовчатимуть про те, що відбувається. Критично для всіх і надалі підтримувати захист нашої країни, наших людей. Проти балістики працюють найбільш ефективно – ви це знаєте – «петріоти», і це означає, що потрібні ракети – більше ракет для «петріотів». І потрібно, щоб постачання було максимальним, оперативним. Ми над цим працюємо. І я вдячний Марку за те, що він у цьому дуже сильно допомагає. Ми говорили сьогодні про це, і я сподіваюся, що вдасться реалізувати все, про що домовилися.

Дякую кожній країні, яка вкладається в програму PURL, дякую Марку за координацію цієї програми. Вона дуже для нас важлива, життєво важлива. Ви про це не тільки знаєте, чуєте, думаю, в Україні всі це відчувають. Ця програма дозволяє нам купувати передусім дефіцитні ракети до систем ППО – саме те, що можуть виробляти тільки Сполучені Штати. Важливо, щоб пакети в PURL були наповнені. Ми з Марком продовжимо роботу, щоб були додаткові країни для виділення траншів, фінансів додатково для PURL. Ми сьогодні про це говорили.

Також маємо нарешті у Європі реалізувати те, про що вже давно говорять на різних рівнях: Європа потребує справжньої самодостатності у виробництві всіх відповідних необхідних засобів захисту. Потрібні ліцензії, щоб Європа виробляла необхідний захист для себе, у тому числі ракети для систем ППО, які є у США, – ми про це сьогодні почали говорити з Марком, і дуже хочемо, щоб була достатня кількість для всіх систем, що реально використовуються в Україні і які є у Європі, в інших країнах. Треба все це зробити. Ми пропонуємо таке виробництво разом з Україною і сусідам нашим у Європі, і всім іншим партнерам, які мають відповідні можливості. Всі наші дії у відповідь повинні бути спільними, достатніми та ефективними.

І ще одне. Ми продовжуємо працювати разом із Марком і з усіма партнерами, щоб зберегти євроатлантичну співпрацю в цей час. Ми говорили про це сьогодні, і завжди таку активність ми координуємо. Те, що є зараз на складах у наших партнерів, має реально працювати на захист. Те, що ми можемо виробити разом, – а це майже все, що й потрібно Європі, – ми повинні виробляти максимально. Треба досягти такого рівня співпраці, у тому числі завдяки програмам, як SAFE. І, звісно, ми будемо й надалі координуватися для підтримання ефективних відносин з Америкою. Дякую, Марку, за підтримку, за твій візит.

Слава Україні!