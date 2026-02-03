Президент:

Росія повинна відчути тиск, щоб вони виконували прохання партнерів і реально рухались у перемовинах до миру – звернення Президента

3 лютого 2026 року - 22:48

Зустріч Президента України та Генерального секретаря НАТО

3 лютого 2026 року - 11:40

Фундація Олени Зеленської та чеський Фонд родини Келлнер розпочинають партнерство для допомоги українським дітям і родинам

Фундація Олени Зеленської та чеський Фонд родини Келлнер домовилися про партнерство, спрямоване на підтримку українських дітей і родин, які постраждали внаслідок повномасштабної російської агресії.

Фонд родини Келлнер надав 170 млн чеських крон для реалізації гуманітарних та інфраструктурних ініціатив Фундації Олени Зеленської.

«Для українських дітей і родин надзвичайно важливо відчувати, що вони не залишилися наодинці з війною. Підтримка безпеки та освіти дітей у цей час формує майбутнє України й усієї Європи. Саме тому партнерство з чеським Фондом родини Келлнер має для нас особливе значення і дає змогу допомагати тим, хто цього потребує найбільше», – наголосила дружина Президента.

Фундація спрямує допомогу на три ключові напрями.

Перший – зміцнення енергетичної стійкості: закупівля генераторів, зарядних станцій, інверторів та акумуляторів для шкіл, лікарень, закладів догляду за людьми старшого віку та місцевих громад, щоб забезпечити безперебійну роботу відповідних закладів в умовах російських атак на енергосистему.

Другий напрям – гуманітарна підтримка прийомних і великих прийомних родин, які взяли на виховання дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Третій напрям – проєкт «Безпечна школа», у межах якого Фундація облаштовує укриття, харчоблоки та забезпечує енергетичну автономність навчальних закладів.

«Ми не можемо просто стояти осторонь і спостерігати, як люди в Україні борються за базові потреби – тепло, світло чи питну воду. Після консультацій із Президентом Петром Павелом ми вирішили зосередити нашу допомогу на тих, хто її найбільше потребує: дітях, родинах і соціальних закладах. Це найменше, що ми можемо зробити для них у цей складний час», – зазначила голова Фонду родини Келлнерів Рената Келлнерова.

