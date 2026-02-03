Росія повинна відчути тиск, щоб вони виконували прохання партнерів і реально рухались у перемовинах до миру – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні весь день роботи після російського удару. Відновлення триває в усіх регіонах, які були зачеплені цим ударом. Значний був удар – рекорд по балістиці. Двадцять вісім було крилатих ракет і ще 43 ракети різних типів, які заходять саме по балістичній траєкторії. Це можна збивати тільки з таких систем, як «петріоти». Складний захист, і частину ракет вдалося збити. Але не всі. На жаль. Були влучання саме по енергетичних об’єктах. Також росіяни застосували ще 450 дронів, і значна частина з них – «шахеди».

Найбільш складно після удару в Києві, на Київщині, у Харкові та області, зокрема в місті Лозова, також у регіонах Центральної України – це передусім на Дніпровщині, також у Вінницькій області; в частині Чернівецької області. Були удари й протягом дня, і зараз, увечері, знов удари. Необхідні наші сили всюди задіяні для відновлення. Важливо, щоб урядовці максимально допомагали обласним та місцевим владам з обладнанням, із резервами. Кожен керівник на місцях повинен бути достатньо швидким – немає просто часу чекати. Максимально активними треба бути й із партнерами – усі партнери, які можуть допомагати пакетами підтримки, мають отримати всю необхідну інформацію.

І сьогодні в Україні був Марк Рютте, Генеральний секретар НАТО. Він також серед іншого відвідав розбиту ТЕЦ – розбиту ракетами. Ми домовилися, що Марк буде нам допомагати, щоб лідери знали, що відбувається і що Україну треба підтримати саме зараз. Це стосується, зокрема, ракет для ППО – ракет для «петріотів», бо ми бачимо, яку тактику обрали росіяни. Вони не економлять засоби ураження. Потрібні нові внески партнерів у програму PURL, яка дозволяє нам купувати зброю в Америки. Ми домовились із Марком, які країни мають відреагувати й можуть допомогти найшвидше.

Ми очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари. Це була пропозиція саме Америки: на час дипломатії і такої холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці. Було прохання особисто від Президента Сполучених Штатів. Ми бачимо, що Росія на це прохання відповіла рекордом балістики – неповних чотири дні минуло з тижня, про який Росію просили. Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі. Вони брехали й перед цією війною, і повномасштабну війну Росія почала, намагаючись обманути всіх навколо про свої наміри й про Україну. І зараз, навіть у таких деталях, у таких домовленостях з Америкою – знову російський обман. Вони невиправні в Москві. І хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити нас – Україну – своїми штурмами.

Ставка Росії на війну повинна отримати відповідь світу. Конгрес Сполучених Штатів давно працює над новим санкційним законопроєктом, і важливо, щоб по ньому був рух. Європейські партнери – і ми говорили про це і з Президентом Макроном, і з Урсулою фон дер Ляєн – можуть зробити рішучі кроки щодо російських нафтових танкерів, які заробляють гроші на війну. У Європі потрібні такі ж сильні можливості, які зараз є в Америки, щоб не просто зупиняти танкери, або не тільки їх зупиняти, які возять нафту для Росії, але щоб конфісковувати і танкери, і нафту. Дуже просимо. Росія повинна відчути тиск, щоб вони виконували прохання партнерів і реально рухались у перемовинах до миру. Поки що тільки від України очікують поступок. Росія повинна піти на поступки, і найголовніша з них – зупинити агресію. Той, хто війну почав, повинен зробити кроки на деескалацію і зупинку війни. Якщо цього немає і поки цього немає, кожен російський удар б’є не просто по нашій енергетиці, не просто по наших містах і громадах у −20 – кожен удар б’є і по тих лідерах, які говорять із Росією та отримують від неї у відповідь подальшу війну.

В нас постійно під ударами Харків, Запоріжжя, Дніпро, Київ, громади Донеччини, Херсонщини. Сьогодні в Запоріжжі російський дрон убив двох перехожих, просто по вулиці – їм по 18 років було. Мої співчуття рідним. Війну треба зупиняти. Але якщо у світу – в Америки, у Європи – немає сили зупинити російські удари, то хто повірить, що є сила гарантувати реальне нерозпалення війни знову? Потрібні кроки, які забезпечать довіру до всього, що відбувається між різними сторонами зараз. І потрібен тиск, щоб у Росії був мотив вкладатись у дипломатію, а не у війну на знищення.

Ще одне.

Хочу подякувати всім в Україні, хто працює та старається, щоб можна було полегшити умови для людей. Дякую кожній ремонтній бригаді, всім енергетичним компаніям, державним компаніям, які долучились. Укрзалізниця також допомагає, Нафтогаз формує додаткові бригади. Я дякую вам. Дякую!

Важливо, що працюють урядові програми підтримки. Сімнадцять мільйонів вісімсот тисяч українців скористалися зараз програмою зимової підтримки. Стартували програми, які можуть підтримати малий бізнес та ФОПів у цей час. Це зокрема програма на обслуговування купівлі генераторів і палива. Тільки за перший день цієї програми сьогодні вже 4 тисячі заявок. Масштабуємо програму з тепловими пакунками, і найближчими днями в регіонах, де найскладніше, роздадуть щонайменше 30 тисяч таких пакунків. Стартували й кредити під 0 % на купівлю генераторів. Спрацювала програма підтримки найбільш незахищених соціальних груп – 374 тисячі українців отримали допомогу по 6 тисяч 500 гривень. Будуть і інші програми підтримки – сьогодні обговорили це з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко. Всі мають працювати максимально, щоб полегшити людям цей зимовий надзвичайний час: і центральна влада, і влада в регіонах, і громади, і бізнес. І, звісно, розраховуємо, що партнери не залишаться осторонь. Треба захищати життя.

Слава Україні!