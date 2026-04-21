Членство України у Євросоюзі та навчання українських пілотів на «гріпенах»: в Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією Швеції

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця провів зустріч із делегацією Комітету з питань закордонних справ Риксдагу Швеції.

Особлива увага – євроінтеграції України. Представники Швеції наголосили, що вони підтримують зусилля нашої держави щодо вступу у Європейський Союз, і відзначили важливість спільних правил, критеріїв та повноправної інтеграції.

Також ішлося про результати візиту Короля Швеції Карла XVI Густава до України минулого тижня і реалізацію домовленостей, досягнутих під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Детально обговорили розвиток спроможностей, пов’язаних із передачею Україні літаків «Гріпен». Зокрема, йшлося про системну підготовку українських пілотів і технічного персоналу. Україна розраховує, що відповідні тренування почнуться найближчим часом.

Перший заступник керівника Офісу Президента наголосив, що унікальний досвід України може бути корисний партнерам у підвищенні ефективності для протидії повітряним загрозам і раціональному використанні ресурсів.

Також обговорили розвиток відносин зі Сполученими Штатами Америки. Сергій Кислиця наголосив, що важливо поглиблювати трансатлантичну співпрацю як один із ключових чинників безпеки у Європі. За його словами, Європа має зберігати свою субʼєктність у всіх напрямах, насамперед у сфері безпеки. Зокрема, важливо працювати над можливістю виробництва власного антибалістичного ППО.

Йшлося і про питання міжнародної безпеки та переговорний процес для закінчення війни. Сторони скоординували зусилля, спрямовані на досягнення достойного миру в Україні, та домовилися і надалі координуватися для посилення міжнародного тиску на Росію.