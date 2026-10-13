Цього місяця будуть нові пакети на посилення української авіації – Президент України за результатами зустрічі з Президентом Франції

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава держави відзначив те, що Франція максимально допомагає знайти відповіді на російську ескалацію.

«Буквально під час нашої зустрічі Росія нанесла черговий підлий удар дроном по українській енергетиці в Луцьку. У місті є знеструмлення. На жаль, цими днями такий показовий і підлий російський терор відбувається фактично безперервно», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що Росія демонстративно знехтувала пропозицією Президента США Дональда Трампа припинити вогонь по енергетиці й зараз користується проблемами в роботі Starlink, щоб завдавати максимальних руйнувань усьому, що підтримує звичайне життя.

Лідери обговорили різні шляхи протидії. Уже цього місяця будуть нові пакети на посилення української авіації.

Також прискорюється робота над європейською антибалістикою – потрібно, щоб FREYJA запрацювала до кінця року.

Володимир Зеленський подякував Емманюелю Макрону за те, що всі ліцензії на виробництво озброєння, які Франція пообіцяла Україні, вже отримані. Важливо на рівні команд оперативно реалізувати це.