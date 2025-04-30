Держава й культурні діячі докладатимуть зусиль для просування вітчизняного музичного продукту у світі – Олена Ковальська

Українська культура є одним з елементів національної безпеки, і саме тому держава, культурні діячі та виконавці докладатимуть зусиль для просування вітчизняного музичного продукту у світі. Про це заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська заявила під час національного форуму-діалогу «Українська музична індустрія: слухай, захищай своє».

У заході взяли участь парламентарі, урядовці, культурні діячі, виконавці, продюсери, експерти з музичної сфери, юристи з охорони прав інтелектуальної власності. Серед тем форуму – визначення викликів для української музичної індустрії, тенденцій її розвитку, обговорення законодавчих змін у сфері інтелектуальної власності, а також шляхів блокування чи обмеження доступу до російськомовного музичного контенту.

«Безумовно, культурна політика України сьогодні має бути ефективною зброєю в боротьбі з російським агресором. Важлива роль митців, які презентують українське музичне мистецтво, музичну індустрію та є голосом України, який доносить світові правду про події в Україні», – зауважила Олена Ковальська.

Заступниця керівника Офісу Президента наголосила, що Росія намагається проводити експансію в музичному просторі та використовує для цього популярні стримінгові платформи. Зокрема, перше місце серед платних прослуховувань в Apple Music Ukraine посіла пісня башкирського гурту, який підтримує російське вторгнення в Україну.

Олена Ковальська акцентувала, що важливо створювати якісний, сучасний і цікавий український музичний контент у різних жанрах.

«Аби комплексно розв’язувати ці проблеми, це питання має підтримувати держава на стратегічному рівні. Треба напрацьовувати відповідні законопроєкти, стратегії, механізми фінансування», – зазначила заступниця керівника Офісу Президента.

Народний депутат Олександр Санченко зазначив, що серед ключових проблем музичної індустрії – відсутність сучасно оснащених концертних залів, брак студій звукозапису та професійного менеджменту.

Форум відбувся з нагоди Дня інтелектуальної власності за підтримки Офісу Президента України, Міністерства економіки, Міністерства культури та стратегічних комунікацій Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій. Висновки панельних дискусій будуть враховані в роботі парламенту, уряду та представників музичної індустрії.