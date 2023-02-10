Для мене завжди честь представляти Україну, і я пишаюся нашим прекрасним і міцним народом – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Завершується вже п’ятий день цього тижня. У чомусь дуже складного тижня, точно – дуже змістовного.

Хочу підкреслити кілька речей за підсумками цього тижня.

Сьогодні провів чергове засідання Ставки. Це було насичене засідання.

Детально розглянули ситуацію на передовій, зокрема на Донеччині – Бахмутський та інші найгарячіші напрямки. Важкі напрямки.

Розглянули на Ставці ситуацію з постачанням зброї, загальну ситуацію із захистом держави.

Уже готуємося до нового «Рамштайну» – зокрема й про це говорили. Про нові опції в обороні, які маємо відкрити для України разом із партнерами.

Друге, що важливо за цей тиждень, – наш дипломатичний марафон.

Лондон, Париж, Брюссель – усюди я говорив цими днями про те, як посилити наших воїнів. Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали.

Це стосується як далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці – бойової авіації. Але над цим треба нам ще попрацювати.

Я був дуже радий почути й побачити, що наші хлопці в Британії швидко навчаються керувати «Челенджерами».

Я був дуже радий переконатися, наскільки британці прагнуть, щоб ми перемогли. Все це надихає.

Я вдячний пану Прем’єр-міністру, парламенту Британії й усім британцям. І, звичайно, Його Величності Королю.

Фундаментальна зустріч відбулась у Франції з Президентом Макроном і канцлером Шольцом. Ми втрьох провели переговори – і це правильна розмова.

Розкривати її деталі неправильно, але можна сказати, що ми почули один одного. Франція – Україну, Німеччина – Україну. Партнери почули нашу позицію, наші аргументи.

Буде більше підтримки.

І я дякую за це пану Президенту й усім французам, пану канцлеру й усім німцям.

Відчувається це розуміння, що захист України – це захист інтересів і наших партнерів.

Брюссель. Засідання Європейської ради та наш спеціальний формат переговорів після засідання. Переговорів із лідерами ЄС не лише в межах Євроради, а й у межах спеціальних зустрічей, які відбулися після саміту. Загалом я зустрівся з усіма лідерами Євросоюзу.

А тепер наше спільне завдання – взяти все те, про що ми говорили та домовлялися, і трансформувати в конкретне постачання, у конкретні документи, у конкретні нові лінії співпраці.

Третє – Європейський парламент.

Це було не просто моє звернення як Президента України, це був символічний момент. Певний ціннісний підсумок шляху, який ми пройшли у відносинах із Євросоюзом. І початок нового етапу. Коли Україна у Європейському парламенті, у Європейській Раді та інших інституціях Євросоюзу вже не гість чи партнер з-поза меж ЄС. Коли Україна стає повноправною частиною Євросоюзу.

Цього тижня я сказав багато слів вдячності нашим союзникам і партнерам – усім, хто нам допомагає. А зараз я хочу сказати слова вдячності вам, українці.

Для мене завжди честь представляти Україну, і я пишаюся нашим прекрасним і міцним народом.

Ви чули й бачили, як вітають Україну. Це те, що зробили ми всі разом. Це те, як вітають вас.

Я пишаюся українською сміливістю. Я пишаюся українською незламністю. Я пишаюся українською результативністю.

Я пишаюся вами всіма, хто воює й працює заради нашої держави! Хто підтримує фронт і державу. Дякую всім вам!

Звичайно, окремо хочу сьогодні відзначити наших льотчиків, усіх наших бійців Повітряних сил, кожного й кожну, хто захищає українське небо.

Поки що, на жаль, ми не можемо збивати всі російські ракети. Але всі ті десятки ракет, які збиваємо щоразу під час масованих нальотів, – це щоразу сотні врятованих життів і це врятована інфраструктура. Те, що дає життя народу.

Я дякую вам, Повітряні сили! І ми зробимо все, щоб у вас були сучасні та ефективні крила!

Історичні результати для України завжди ближче, ніж може здаватися.

Слава нашим воїнам!

Слава нашому прекрасному народу!

Слава всім у світі, хто рішучий боротися за свободу разом із нами!

Слава Україні!