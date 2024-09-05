Додаткові засоби ППО та далекобійність: Президент України зустрівся з міністром оборони США

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном у межах засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

«Ми вдячні за вашу чітку позицію щодо продовження надання нам усієї необхідної військової підтримки та за лідерство США у форматі «Рамштайн». Це – запорука успіху на полі бою», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував Президенту Сполучених Штатів за анонсований пакет військової підтримки обсягом 250 млн доларів. Сторони обговорили його наповнення та інші потреби Сил оборони.

Окремо Глава держави наголосив, що Україні необхідний дозвіл на застосування західної далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії.

Президент зауважив, що у зв’язку з посиленням ракетно-бомбового терору проти українців та критичної інфраструктури з боку РФ наша держава також украй потребує додаткових засобів протиповітряної оборони.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Ллойд Остін обговорили, як прискорити постачання військової допомоги з уже погоджених пакетів підтримки, та розширення тренувальних місій для українських пілотів на винищувачах F-16.

Глава держави також закликав США інвестувати в українське виробництво озброєнь.