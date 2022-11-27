Допомагаючи одне одному, ми пройдемо цю зиму й це намагання Росії використати холод проти людей – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Завершується черговий тиждень повномасштабної війни – тиждень, за який ми багато змогли. Всі разом. Завдяки нашій єдності.

Після масованого удару терористів у минулу середу день за днем ми відновлювали генерацію й постачання електрики.

Станом на сьогодні в більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки. Ситуація енергетиками контролюється. І я дякую за це тисячам людей, які по всій нашій державі працювали цілодобово, щоб повернути світло, повернути людям воду, повернути нам з вами тепло та зв’язок.

Я дякую всім працівникам енергетичних компаній, комунальних служб, ремонтних бригад, обласній владі, керівникам місцевих громад, які допомагали. Хочу подякувати також бізнесу, який долучився.

Українська єдність знову й знову демонструє свою силу, демонструє нашу результативність. Я дякую всім українським підприємцям, які зараз роблять свої офіси, відділення, кафе та інші об’єкти новими Пунктами Незламності. Які роблять усе, щоб допомогти людям.

Ми розуміємо, що терористи готують нові удари. Ми це точно знаємо. І поки в них є ракети, вони не заспокояться, на жаль.

Але наша здатність допомагати одне одному й дбати про тих, кому найскладніше, – про літніх людей, про сімʼї з дітьми, про тих, у кого війна забрала і дім, і рідних... Наша взаємодопомога є одним з елементів захисту від терору й є нашою силою.

Тиждень, що починається, може бути таким же складним, як і цей, що минає. Наші сили оборони готуються. Вся наша держава готується. Всі сценарії опрацьовуємо, зокрема з нашими партнерами.

І має бути готовою наша з вами єдність. Тому, будь ласка, не залишайте без допомоги всіх тих, кому можете допомогти. І, будь ласка, на тижні зважайте на сигнали повітряної тривоги.

Всі разом і допомагаючи одне одному ми пройдемо і цей виклик війни – цю зиму, це намагання Росії використати холод проти людей.

Ситуація на фронті залишається дуже важкою. І найбільше – на Донеччині, як і в попередні тижні.

Я хочу подякувати сьогодні за стійкість усім нашим воїнам, усім нашим героям!

Вистояти зараз і захиститись зараз – це вистояти й захиститися на покоління вперед для всіх українців на всій нашій прекрасній землі.

Ми робимо й будемо робити все можливе, щоб зміцнити нашу оборону. Робимо й будемо робити все, щоб притягти Росію до відповідальності за цю війну, за цей терор.

І щоб досягти цих результатів, на тижні, що починається, будуть нові важливі кроки.

Я дякую всім нашим партнерам, які допомагають! Дякую кожному лідеру, який сприймає захист України як захист свободи та безпеки й для своєї країни!

Разом ми все пройдемо. Я впевнений!

Слава Україні!