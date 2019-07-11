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Глава держави доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині

17 липня 2019 року - 15:15

Глава держави доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині

Під час робочої поїздки у Миколаївську область Президент України Володимир Зеленський оглянув ділянку дороги М14 Миколаїв – Кропивницький. В. о. начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Андрій Максименко повідомив, що для завершення ремонту цього автошляху треба ще 1,5 млрд грн. Крім того, є потреба у ремонті дороги Н24.

«Чи можемо ми побудувати ці дороги до кінця наступного року? Ми розмовляли вчора з Федеральним канцлером Німеччини пані Меркель, і є 150 млн євро кредитних коштів», – розповів Президент.

Водночас ішлося про проблеми зі зловживаннями під час проведення тендерів. Керівник апарату Антимонопольного комітету України Юрій Литвин повідомив: «Ми фіксуємо системні зловживання з боку як замовників, так і учасників тендерних процедур. Наразі у нас на розгляді перебуває 1100 процедур по Україні на загальну суму 86 млрд грн, які мають ознаки зловживань. Кожна третя процедура має ознаки зловживань. Щодо Миколаєва – це близько 20 справ, які мають ознаки зловживань, зокрема й щодо цієї ділянки дороги, де брали участь «Росдорстрой» та «Альтком». Ці дві компанії ходять парами на всі тендери».

За його словами, умови тендерів прописують так, щоб вигравав «потрібний» підрядник. Крім того, в області було спалено білоруське підприємство, яке також планувало брати участь у тендері. Правоохоронці підозрюють конкурентів. Нині проводиться розслідування.

Президент наголосив на неприпустимості такої ситуації та доручив вилучити недобросовісних підрядників і впорядкувати умови тендерів.

«Проведіть нараду у п'ятницю щодо всіх доріг – у якому стані, де в нас є державні гроші, де потрібно залучити кредитні кошти. І перерахуйте дороги, які необхідно зробити першочергово. Знайдіть рішення», – сказав Президент.

Також має бути вирішена проблема з вантажоперевезеннями.

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