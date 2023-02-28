Глава держави обговорив з генеральним секретарем ОЕСР перспективи приєднання України до Організації

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом, який перебуває в нашій країні з візитом.

Глава держави високо оцінив звістку про відкриття в Україні офісу Організації, що стане важливим кроком у співпраці.

Володимир Зеленський зазначив: усе, що нині здійснюється й планується в нашій країні, спрямоване на перемогу та майбутню відбудову. Він запросив представників ОЕСР долучитися до процесу відновлення.

У цьому контексті сторони, зокрема, обговорили створення податкової системи, яка буде цікавою для бізнесу в час післявоєнної відбудови України.

Президент наголосив, що приваблива система оподаткування матиме особливе значення для залучення приватного капіталу до відбудови країни. Сторони домовилися підготувати й запровадити із залученням фахівців ОЕСР таку податкову модель в Україні, яка на період відбудови створить конкурентні переваги та особливі стимули для ведення бізнесу в нашій країні.

Володимир Зеленський також запропонував команді ОЕСР долучитися до розробки та впровадження концепції конфіскації російських активів у країнах – учасницях Організації.

Співрозмовники обговорили перспективи приєднання України до ОЕСР. Глава держави зауважив, що нещодавно Україна отримала офіційний лист від Організації економічного співробітництва та розвитку, який підтверджує надання нашій державі статусу учасника Робочої групи з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях. А сьогодні Матіасу Корману вручено лист-відповідь. Володимир Зеленський подякував ОЕСР за визнання перспективи членства України в Організації.

Матіас Корман зі свого боку зазначив: його візит – знак солідарності з Україною та її народом, які через неспровоковану та необґрунтовану агресію Росії зазнали страшних людських втрат, руйнування інфраструктури, житла.

«Але ми всі захоплені тим, які українці сміливі, відважні й налаштовані боронити свою незалежність і демократію», – сказав генеральний секретар ОЕСР.

Матіас Корман високо оцінив реформи, що впроваджуються в Україні попри всі безпекові виклики, і запевнив у подальшій підтримці нашої держави.

«Ми з вами впроваджуватимемо програму, спрямовану на сприяння приєднанню України до нашої Організації. Україна посилює свою участь у роботі наших органів, і я радий отримати листа стосовно участі в нашій Робочій групі щодо протидії хабарництву», – резюмував генеральний секретар ОЕСР.