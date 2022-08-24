Глава держави обговорив з міністром закордонних справ Португалії участь у відновленні України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Португалії Жоау Гомешем Кравінью в межах його візиту в Україну.

Володимир Зеленський високо оцінив те, що голова МЗС Португалії прибув до України саме в день 31-ї річниці відновлення незалежності нашої держави.

«Ми вдячні за те, що ви приїхали, не звертаючи уваги на сирени. Я радий, що людей і держав, які також не бояться російської агресії, стає навколо України дедалі більше», – наголосив Президент.

Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальшої підтримки нашої країни з боку Португалії у зміцненні обороноздатності та посилення санкційного тиску на Росію. Зокрема, Глава держави закликав запровадити візові обмеження проти громадян РФ.

Володимир Зеленський подякував за участь Португалії у другому саміті Кримської платформи й відзначив важливість збереження питання деокупації Криму на міжнародному порядку денному.

Окрема увага була приділена участі Португалії у відновленні освітньої інфраструктури Житомира, а також навчальних закладів міст Ірпінь та Буча за підтримки муніципалітету португальського міста Кашкайш. У цьому контексті Президент високо оцінив гуманітарну місію голови МЗС Португалії до Житомирської області.

«Відновлення освітніх закладів, які повертають наших школярів у школу, студентів в університети, а дітей у дитячі садочки, – для нас це пріоритет. Це перший крок до відновлення нашої держави», – сказав він під час спілкування.

«Ви одна з перших держав, які фактично вже долучаються до програми відновлення України. Ми вдячні за це», – наголосив Володимир Зеленський.

Він висловив сподівання, що Португалія приєднається до відновлення України на глобальному рівні.

Міністр закордонних справ Португалії зі свого боку зазначив, що для нього честь бути в Україні в 31-шу річницю її незалежності та представляти свою країну.

Жоау Гомеш Кравінью наголосив, що приїхав, аби переказати слова солідарності та підтримки – політичної, безпекової й гуманітарної – від Президента, Прем'єр-міністра, уряду та народу Португалії.