Глава держави підписав указ щодо розвитку Чорнобильської зони відчуження

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». Про це Глава держави заявив під час відвідання м.Чорнобиль 10 липня.

«Указ стане початком перетворення зони відчуження на одну з точок зростання нової України. Насамперед ми створимо «зелений коридор» для туристів та приберемо передумови для корупції», – зазначив Президент.

Документ передбачає, зокрема, розробку та ухвалення Стратегії розвитку Чорнобильської зони як туристичного об’єкта.

Крім того, згідно з указом, будуть прокладені нові туристичні маршрути, зокрема водним шляхом, побудовані нові КПП, а наявні відновлять та модернізують. Також будуть скасовані безпідставні обмеження та заборони, наприклад щодо відеозйомки. Завдяки взаємодії мобільних операторів у Чорнобильській зоні покращиться зв'язок. Також Україна популяризуватиме туристичний Чорнобиль на міжнародних заходах, у яких братиме участь.

«Ми маємо дати цій території України нове життя. Досі Чорнобиль був негативною частиною бренду України. Настав час це змінити. Чорнобиль – це унікальне місце на планеті, де природа відроджується після світової техногенної катастрофи, де є справжнє «місто-привид». Ми маємо показати це місце світу: науковцям, екологам, історикам, туристам», – наголосив Глава держави.

Водночас указ зобов'язує чиновників та правоохоронні органи погоджувати відвідування Чорнобильської зони протягом трьох календарних днів через електронний кабінет, а наявні електронні квитки будуть синхронізовані. У разі існування підстав для відмови у візиті людина дізнаватиметься про це напередодні, а не на КПП.

«На жаль, досі зона відчуження є ще й символом корупції в Україні. Це – хабарі, які силовики збирають з туристів, і нелегальне вивезення металобрухту та використання природних ресурсів. Все це ми дуже скоро припинимо. Давайте нарешті перестанемо відлякувати туристів та перетворимо зону відчуження на науковий і майбутній туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, що стане одним із символів нової України. Без корупції. Без зайвих заборон», – закликав Володимир Зеленський.

Крім того, Україна планує надати можливість проводити у Чорнобильській зоні навчально-тренувальні заходи із запобігання та ліквідації аварій для партнерів з країн ЄС та НАТО.