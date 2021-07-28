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Глава держави підписав закон про особливості надання електронних публічних послуг

6 серпня 2021 року - 13:18

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» № 1689-ІХ, який парламент ухвалив 15 липня 2021 року.

Починаючи з 2020 року електронними публічними послугами через Єдиний державний веб-портал електронних послуг скористалося понад 570 тисяч громадян України. У зв’язку з цим виникла необхідність врегулювання питань, пов’язаних з наданням таких послуг, на законодавчому рівні.

Закон, що його підписав Президент, запроваджує нові терміни, як-от «електронна публічна послуга», «автоматичний режим надання електронної публічної послуги», «комплексна електронна публічна послуга», «система електронної взаємодії електронних ресурсів», а також інші терміни, пов’язані з наданням (отриманням) електронних публічних послуг.

Також документ визначає особливості надання таких послуг, порядок отримання та особливості оформлення результатів їх надання.

Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування.

Протягом цього часу Кабінет Міністрів України має затвердити план заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму.

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