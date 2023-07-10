Глава держави провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії

У межах участі у Вільнюському саміті НАТО Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунаком.

Лідери обговорили оборонні потреби України, подальшу співпрацю щодо розширення спроможностей української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї та в майбутньому – сучасній західній авіації.

Володимир Зеленський подякував Ріші Сунаку й Сполученому Королівству за підтримку вступу України до НАТО та участь у наданні нашій країні дієвих гарантій безпеки на період до членства в Альянсі.

Глава держави подякував Великій Британії за нещодавнє успішне проведення в Лондоні Конференції з питань відновлення України та ухвалені рішення про надання нашій країні довгострокової фінансової підтримки, зокрема шляхом спрямування заморожених російських активів на відбудову України.