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Україна буде в НАТО, працюємо над алгоритмом набуття членства – звернення Президента Володимира Зеленського
Україна буде в НАТО, працюємо над алгоритмом набуття членства – звернення Президента Володимира Зеленського

10 липня 2023 року - 21:03

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Глава держави провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії

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У Вільнюсі Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом

12 липня 2023 року - 12:00

У межах саміту НАТО Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Канади

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Українські прапори на литовських вулицях доводять: ми вже союзники – Володимир Зеленський у Вільнюсі під час заходу в межах кампанії «Піднімаю прапор за Україну в НАТО»

11 липня 2023 року - 20:51

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Робочий візит Президента України до Литовської Республіки
Робочий візит Президента України до Литовської Республіки

11 липня 2023 року - 19:38

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Глава держави провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії

12 липня 2023 року - 12:42

Глава держави провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії

У межах участі у Вільнюському саміті НАТО Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунаком.

Лідери обговорили оборонні потреби України, подальшу співпрацю щодо розширення спроможностей української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї та в майбутньому – сучасній західній авіації. 

Володимир Зеленський подякував Ріші Сунаку й Сполученому Королівству за підтримку вступу України до НАТО та участь у наданні нашій країні дієвих гарантій безпеки на період до членства в Альянсі.

Глава держави подякував Великій Британії за нещодавнє успішне проведення в Лондоні Конференції з питань відновлення України та ухвалені рішення про надання нашій країні довгострокової фінансової підтримки, зокрема шляхом спрямування заморожених російських активів на відбудову України.

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Робочий візит Президента України до Литовської Республіки

11 липня 2023 року - 19:38
У Литовській Республіці Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у заході, організованому в межах кампанії «Піднімаю прапор за Україну в НАТО». На площі Лукішкєс у Вільнюсі Володимира та Олену Зеленських зустріли Президент Литви Гітанас Наусєда та перша леді Діана Наусєдєнє. Глави двох держав отримали з рук волонтера, співзасновника волонтерського руху Blue and Yellow Йонаса Охмана прапор України, переданий українськими військовими з міста Бахмута на Донеччині, де тривають запеклі бої з російськими окупантами, 11 липня 2023 року.
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