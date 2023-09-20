Глава держави провів зустріч із Президенткою Європейської комісії, Президентом Румунії та віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Болгарії

На полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів багатосторонню зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом та віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Республіки Болгарія Марією Габріель.

Переговори в такому форматі були насамперед присвячені питанню збереження принципу єдиного ринку та вільному доступу української аграрної продукції на ринок Європейського Союзу.

Володимир Зеленський подякував Президентці Європейської комісії за її незмінне лідерство й тверду позицію щодо зняття після 15 вересня на рівні ЄС усіх обмежень стосовно доступу української агропродукції.

«Ми створили дієвий механізм підтримки постійного діалогу – Спільну координаційну платформу з питань експорту й транзиту української аграрної продукції. Ця платформа має й надалі працювати та сприяти розв’язанню всіх проблемних питань у сфері агропродукції», – наголосив Президент України.

Глава держави поінформував про подальший алгоритм дій українського уряду та координацію спільних кроків.

«Україна – майбутній член Європейського Союзу. Тому вже сьогодні ми повинні спільно працювати над постійною лібералізацією торгівлі в межах єдиного ринку ЄС, недопущенням будь-яких односторонніх обмежень у майбутньому та захистом конкурентних переваг кожного члена ЄС в умовах вільної торгівлі», – переконаний Володимир Зеленський.

Спільно з Президентом Румунії та віцепрем’єр-міністром Болгарії сторони обмінялися думками щодо пошуку ефективних рішень у сфері логістики, зокрема збільшення пропускної здатності портів, серед іншого чорноморського порту м. Констанца, та річкового транспорту на Дунаї, а також важливості подальшого нарощування обсягів транзиту української продукції територією Румунії й Болгарії з урахуванням можливостей «Шляхів солідарності» ЄС.

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн високо оцінили зусилля Болгарії, особливо рішення, ухвалене болгарським урядом, і вирішальну роль, яку відіграли лідери парламентських фракцій у Народних зборах Болгарії.

Глава держави подякував Президенту та уряду Румунії за внесок у зміцнення єдності ЄС, дотримання принципів єдиного ринку та вільної конкуренції.

«Саме територією Румунії забезпечується понад 60% транзиту українського зерна, яке проходить «Шляхами солідарності» ЄС. Наші спільні зусилля дадуть змогу зменшити навантаження на інфраструктуру українських портів Ізмаїл і Рені, а також пришвидшать перевалювання вантажів. Українська частина Дунаю також має бути внесена до транс’європейської транспортної мережі TEN-T», – акцентував Володимир Зеленський.

Учасники зустрічі окремо обговорили альтернативні транспортні маршрути територією Румунії та Болгарії, що дасть змогу значно наростити обсяги транзиту та зменшити навантаження на внутрішні ринки цих країн.