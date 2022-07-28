Глава держави провів зустріч з Президентом Литви у Києві

У День Української Державності Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою, який перебуває з візитом у нашій державі.

Володимир Зеленський наголосив, що Гітанас Наусєда доклав багато зусиль до захисту європейських цінностей та виявив історичне лідерство в обороні свободи на східних рубежах Європи.

«Гідний представник великого литовського народу, якого наші діти й онуки і в Україні, і в Литві, впевнений, згадуватимуть на уроках історії», – зазначив Глава Української держави під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Президентом Литви у Києві.

Володимир Зеленський нагадав, що Литва однією з перших надала Україні вагому оборонну підтримку під час повномасштабного вторгнення Росії.

«Я вже розповідав про це не раз і з гордістю повторюю, що перші «Стінгери» Україна отримала саме від наших литовських друзів», – зазначив він.

Лідери обговорили питання безпеки, оборони та подальшого захисту спільних інтересів двох країн.

Глава Української держави зазначив, що сьогодні російські окупанти збільшили інтенсивність ракетних обстрілів України.

«На такому тлі для мене було особливо важливим почути запевнення від Президента Наусєди, що оборонна допомога для потреб Збройних Сил України надходитиме й надалі», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна й Литва продовжать співпрацю задля прискорення європейської інтеграції нашої держави.

«Всі ключові елементи наших перемовин, окремі домовленості, які були досягнуті, ми зафіксували в спільній заяві. Цей документ буде оприлюднений невдовзі», – сказав Глава Української держави.

Володимир Зеленський подякував Гітанасу Наусєді та першій леді Литовської Республіки Діані Наусєдєнє за допомогу вимушено переміщеним українцям.

«За ініціативою перших леді наших країн нещодавно у Вільнюсі був відкритий перший на території Європейського Союзу Український центр для громадян, які були вимушені виїхати з нашої держави через російську війну», – зазначив Президент.

Глава Української держави наголосив, що подібні гуманітарні ініціативи разом з іншою допомогою, яку Україна отримала від Литви, свідчать про близькість наших народів і доводять готовність дати спільну відповідь на наявні виклики для обох країн.

Президент Литви Гітанас Наусєда зі свого боку зазначив, що в День Української Державності бажає Україні перемоги, яка обов’язково буде, адже українці заслуговують на неї.

Лідер Литовської Республіки подякував Президенту та всьому українському народові, які героїчно протистоять російській агресії та є для всіх у Європі прикладом у захисті свободи.

«Литва завжди була й буде з вами, бо свобода й незалежність вашої держави, її територіальна цілісність та безпека ваших людей є для нас надзвичайно важливими», – зазначив Гітанас Наусєда.

За його словами, Литва є однією з основних союзниць України, яка надає фінансову, політичну та військову допомогу.

«Сьогодні я також приїхав не з порожніми руками. Новий пакет допомоги – це амуніція й десять бронемашин. Невдовзі ми презентуємо антидронні системи, які виготовляються в Литві і які, я знаю, вам потрібні», – сказав Президент Литовської Республіки.

Він наголосив, що Литва об’єдналася в допомозі Україні й не дозволить нікому на Заході ані забути про цю жорстоку війну, ані втомитися він неї.

Гітанас Наусєда зазначив, що всі, хто скоював воєнні злочини на території України, мають бути покарані.

Лідер Литви також високо оцінив ефективність команди Президента Володимира Зеленського, яка проявляється в складних умовах війни. Свідченням цього є отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС та проведення реформ.

«Головне зараз – не зупинятися та рухатися вперед», – зауважив Гітанас Наусєда й додав, що Литва допомагатиме Україні на шляху до ЄС.