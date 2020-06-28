Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

28 червня 2020 року - 09:24

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради

14 серпня 2020 року - 19:31

Глава держави та керівник Офісу Президента дотримуються принципу невтручання у вибори

14 серпня 2020 року - 18:02

Володимир Зеленський підписав закони щодо реформи патентного законодавства

14 серпня 2020 року - 17:15

Президент постановив надати гуманітарну допомогу Лівану, де нещодавно стався вибух у порту

14 серпня 2020 року - 15:54

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента Володимира Зеленського з кращими випускниками закладів загальної середньої освіти 2019/2020 навчального року
Зустріч Президента Володимира Зеленського з кращими випускниками закладів загальної середньої освіти 2019/2020 навчального року

12 серпня 2020 року - 13:42

Перейти до всіх галерей

Глава держави та керівник Офісу Президента дотримуються принципу невтручання у вибори

14 серпня 2020 року - 18:02

Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу Глави держави не втручаються у процес підготовки та проведення місцевих виборів в Україні, які призначені на 25 жовтня.

Центральна виборча комісія є незалежним колегіальним державним органом, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, і як інституція має все необхідне для самостійної роботи.

Ані Президент, ані керівник Офісу Глави держави не проводили зустрічей з очільником Центральної виборчої комісії та іншими членами ЦВК й не висували до них жодних вимог. Інформація, яку поширили деякі ЗМІ, не відповідає дійсності.

Версія для друку