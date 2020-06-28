Глава держави та керівник Офісу Президента дотримуються принципу невтручання у вибори

Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу Глави держави не втручаються у процес підготовки та проведення місцевих виборів в Україні, які призначені на 25 жовтня.

Центральна виборча комісія є незалежним колегіальним державним органом, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, і як інституція має все необхідне для самостійної роботи.

Ані Президент, ані керівник Офісу Глави держави не проводили зустрічей з очільником Центральної виборчої комісії та іншими членами ЦВК й не висували до них жодних вимог. Інформація, яку поширили деякі ЗМІ, не відповідає дійсності.