Глава держави утворив конкурсну комісію для відбору кандидатур на посади суддів Конституційного Суду за квотою Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 167/2021 «Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України».

Згідно з документом, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак має у десятиденний строк внести пропозиції щодо персонального складу цієї конкурсної комісії.

Крім того, цим указом визнається таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 4 жовтня 2017 року № 306 «Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України».