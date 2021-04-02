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Глава держави утворив конкурсну комісію для відбору кандидатур на посади суддів Конституційного Суду за квотою Президента

20 квітня 2021 року - 20:45

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 167/2021 «Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України».

Згідно з документом, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак має у десятиденний строк внести пропозиції щодо персонального складу цієї конкурсної комісії.

Крім того, цим указом визнається таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 4 жовтня 2017 року № 306 «Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України».

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №167/2021

Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України
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