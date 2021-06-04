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Глава держави заснував відзнаку «Національна легенда України»

14 липня 2021 року - 17:05

Володимир Зеленський підписав Указ № 294/2021 «Про встановлення відзнаки Президента України «Національна легенда України».

Згідно з документом, цією нагородою відзначатимуть громадян за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові. Також відзнаки будуть удостоєні ті, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я та провадить активну благодійну і громадську діяльність.

Малюнок цієї відзнаки буде затверджений за результатами всеукраїнського конкурсу, який має підготувати і провести Кабінет Міністрів України.

Уряд повинен до 9 серпня поточного року подати на затвердження Главі держави проект Положення про відзнаку «Національна легенда України» та проекти малюнка.

Виготовленням відзнаки та атрибутів до неї займатиметься Державне управління справами за участю Національного банку України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №294/2021

Про встановлення відзнаки Президента України «Національна легенда України»
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