Кабінет Міністрів підтримав запропоновані Президентом кандидатури голів восьми обласних державних адміністрацій

26 червня Кабінет Міністрів України на своєму засіданні підтримав призначення восьми голів обласних державних адміністрацій, чиї кандидатури запропонував Президент Володимир Зеленський. Ідеться про керівників ОДА у Київській, Донецькій, Закарпатській, Херсонській, Черкаській, Луганській, Одеській та Львівській областях.

Так, головою Київської обласної державної адміністрації став Михайло Бно-Айріян, Донецької ОДА – Павло Кириленко, Закарпатської ОДА – Ігор Бондаренко, Херсонської ОДА – Юрій Гусєв, Черкаської ОДА – Ігор Шевченко, Луганської ОДА – Віталій Комарницький, Одеської ОДА – Андрій Андрейчиков, Львівської ОДА – Маркіян Мальський.

«Переконаний, що ці області отримали гідних керівників. Ці люди пройшли жорсткий відбір та довели свою здатність вирішувати завдання, що їх ставить Президент. Насамперед – забезпечити очищення місцевої влади та економічне зростання. Вони мають небагато часу, щоб підтвердити свою професійність і компетентність конкретними результатами. Якщо результату не буде – швидко знайдемо нових керівників цих регіонів. Недоторканності у нас не буде у будь-якому вигляді та на будь-якому рівні», – зазначив перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов.

Довідка.

Київська область. Михайло Каренович Бно-Айріян. 35 років. Закінчив КНУ ім. Т. Г. Шевченка. Фахівець з міжнародних відносин, економіст-міжнародник, перекладач з арабської мови (диплом магістра з відзнакою). Працював заступником директора з комунікацій та міжнародного співробітництва ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго». У 2015-2016 рр. – директор департаменту стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Також обіймав посаду відповідального секретаря Ради експортерів при МЗС України.

Донецька область. Павло Олександрович Кириленко. 33 роки. Підполковник юстиції, військовий прокурор Ужгородського гарнізону Західного регіону (з вересня 2017 року). У 2008-му закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. Працював у прокуратурах Донецької області, АР Крим та Генпрокуратурі.

Закарпатська область. Ігор Самійлович Бондаренко. 54 роки. Починав кар’єру військовослужбовцем, після звільнення внаслідок скорочення ЗСУ на початку 1990-х став приватним підприємцем, на початку 2000-х почав державну службу, де пройшов шлях від заступника глави райдержадміністрації до директора Адміністративного департаменту Міністерства юстиції України.

Херсонська область. Юрій Веніамінович Гусєв. 39 років. Консультант і радник фінансових організацій (IFC, EBRD, ПриватБанк). Найкращий GR-фахівець 2018 року за версією Української асоціації лобізму та GR. У 2014-2016 рр. працював у Міністерстві оборони України на посадах керівника департаменту економічної активності, заступника Міністра оборони та голови Ради реформ Міністерства оборони. Освіта: Херсонський державний технічний університет, Київський національний економічний університет. Закінчив дві програми в Harvard Kennedy School у 2011 та 2017 роках.

Черкаська область. Ігор Юрійович Шевченко. 46 років. Закінчив Національний університет «Одеська юридична академія», спеціальність «Правознавство». Тривалий час працював приватним підприємцем у сфері вантажних перевезень.

Луганська область. Віталій Мар’янович Комарницький. 55 років. Доктор юридичних наук, професор, доцент, ректор Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. Дідоренка. Раніше працював у цьому ж закладі на посадах начальника центру післядипломної освіти, проректора з економічних питань та ресурсного забезпечення тощо.

Одеська область. Андрій Олександрович Андрейчиков. 41 рік. Директор ТзОВ «Балкер», м. Одеса. Закінчив Одеський державний університет, юрист. Починав трудову діяльність слюсарем, після здобуття вищої освіти працював начальником юридичного відділу та директором кількох приватних підприємств.

Львівська область. Маркіян Маркіянович Мальський. 34 роки. Керівник Західноукраїнського відділення об’єднання «Арцінгер». Докторант Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. Має освіту економіста-міжнародника та юриста. Починав кар’єру помічником адвоката, був юристом на кількох приватних підприємствах, асистентом кафедри теорії та філософії права Національного університету «Львівська політехніка».