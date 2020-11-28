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Керівник Офісу Президента призначив Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони

1 грудня 2020 року - 19:34

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак призначив спікера делегації України у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.

Представляючи Олексія Арестовича на зустрічі з керівниками профільних відомств, Андрій Єрмак зазначив, що сьогодні в українському інформаційному просторі тиражується багато фейків, викривленої інформації та необґрунтованих звинувачень, на які потрібно вчасно та якісно реагувати.

«Завдання пана Арестовича – надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації або образ. Ми – єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну», – наголосив керівник Офісу Президента.

Серед завдань радника з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони – узгодження позицій профільних відомств і напрацювання «єдиного голосу».

Андрій Єрмак висловив сподівання, що Олексій Арестович побудує конструктивну взаємодію з усіма представниками сектору безпеки та оборони України.

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