Всі пакети, які можуть підтримати наш захист і стійкість наших людей, мають бути вчасно – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Багато сьогодні координації по відновленню після російських ударів. Російська балістична операція проти України триває. На жаль, через дефіцит «петріотів» – суттєві влучання. По енергетиці, по логістиці. Була доповідь керівника Агентства відновлення Івана Федорова з Дніпровщини – він зараз там знаходиться, в регіоні, – по наслідках російських ударів, по часу, який потрібен для відбудови. Дніпро та Кривий Ріг, інші наші міста і села Дніпровщини. Тривають роботи на Київщині та Житомирщині – в наших громадах, які важливі для передачі електрики від генерації на міста.

На сьогодні Україна генерує більше, ніж споживає, але саме через російські удари по розподільчих станціях, по наших мережах є, на жаль, дуже значні дефіцити у Києві та інших північних наших, східних та центральних регіонах України. Збільшуємо кількість бригад для ремонтів, і все обладнання, яке необхідне, ми постачаємо.

Окремо говорили по логістиці. Росіяни б’ють по мостах через Дніпро від Києва до Запоріжжя. У ніч на цей день – є влучання по київському Північному мосту. Шість балістичних ракет були проти моста, і чотири влучання. Я говорив сьогодні з Премʼєр-міністром України Корецьким, міністром внутрішніх справ України Вигівським: потрібні резервні схеми транспорту для Києва. І на сьогодні резервів саме по транспорту, на жаль, недостатньо, і цим тепер займається Міністерство внутрішніх справ – сподіваюсь, що разом з Київською міською адміністрацією.

Ми говорили з міністром закордонних справ України, з Андрієм Сибігою. Наша країна буде представлена у кількох форматах у листопаді, які можуть дати більше сил Україні. G7 – це Група семи – найбільші демократії світу, також буде Коаліція охочих, а також буде «Рамштайн» – дуже важливий формат підтримки нашої оборони. Кожен з цих форматів ми стараємось зробити максимально результативним. І звісно, результати мають бути передусім щодо протиповітряної оборони та підтримки нашої енергетики. Всі пакети, які можуть підтримати наш захист, підтримати стійкість наших людей, мають бути вчасно.

Я хочу також подякувати сьогодні нашим військовим: фронт сильний, наші операції всі тривають саме так, як визначено. Девʼяносто пʼята бригада ДШВ, Олександрівський напрямок. Дякую вам дуже, воїни! Успішно ведуть наступальні дії, знищують постійно окупанта. Тридцять сьома окрема бригада морської піхоти. Дякую вам за надійне відбиття російських штурмів! І також 127-ма окрема важка механізована бригада і 57-ма окрема мотопіхотна бригада на Південно-Слобожанському напрямку. Дякую вам!

СБС Збройних Сил України. Дякую 20-й окремій бригаді безпілотних систем та підрозділу К-2: дуже хороші результати. І також – наші воїни ВМС Збройних Сил України, особливо розрахунок саме того нашого мобільного ракетного комплексу «Нептун», який забезпечив ураження російських воєнних виробництв на Ростовщині та в місті Орел. Дякую вам, хлопці, за влучність!

Окрема подяка – усім нашим воїнам Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України. Це незмінно високоефективний підрозділ. Найбільше уражень російських окупантів забезпечує саме «Альфа». І насправді дуже хотілося б тільки таких результатів і від усіх інших складових Служби безпеки.

На жаль, цей тиждень приніс зовсім інші новини про СБУ – відверто неприємно, відверто ганебно, абсолютно неприпустимі речі. І були вже через це звільнення в Службі безпеки України, і будуть ще інші кадрові рішення. Важливо, щоб розслідування дало повну правду по цій ситуації, щоб замовники злочинів, замовники насильства проти людей були всі покарані. Знаю, що потрібна для цього підтримка партнерів – щодо цього так званого «Хімпрому», – і з Америкою про це вже говорили на відповідному рівні. Потрібен результат. Є інформація, що саме цей злочинець вже почав свої операції в Польщі. І також є інформація, що намагається зайти із синтетичними наркотиками в Німеччину. Ми передамо всю інформацію, яка у нас є, нашим партнерам.

І сьогодні ж я затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ, щоб їхній спосіб життя та все, що є, були доступні для перевірок та відповідальності. Так само як і в інших органах, і, до речі, не тільки правоохоронних. Я прошу парламентарів ухвалити цей закон невідкладно.

Слава Україні!