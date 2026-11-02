Укрзалізниця – це одна з основ нашої держави та суспільства, зокрема в час війни – Президент відзначив залізничників нагородами з нагоди їхнього професійного свята

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з працівниками й працівницями Укрзалізниці та привітав їх із професійним святом, яке відзначають щороку 4 листопада.

«Я вдячний вам за все, за службу нашій державі. Ви дійсно дуже великий колектив, який робить велику справу. Сто вісімдесят п’ять тисяч людей, які в усіх сенсах цього слова рухають нашу державу – рухають вперед, об’єднують українців, об’єднують всіх нас логістикою. Попри всі виклики цієї довгої повномасштабної війни», – наголосив Глава держави.

Президент зауважив, що з перших днів повномасштабного російського вторгнення в складних умовах евакуаційні потяги врятували багатьох наших людей. Завдяки роботі наших залізничників Україну за час війни відвідали сотні іноземних лідерів.

Але водночас за роки повномасштабної агресії РФ загинуло 1220 працівників і працівниць Укрзалізниці. Їхню пам’ять вшанували хвилиною мовчання.

За словами Президента, Росія фактично щодня «полює» на залізницю, на всю її інфраструктуру, локомотиви, вокзали і, найстрашніше, на звичайних наших людей.

«І попри це держава і УЗ роблять все, щоб відновлюватися швидше, щоб зберігати зв’язки між регіонами, громадами. Це дуже важливо, залізниця це робить щоденно. Особливо складна ситуація – знаходити нові формати сполучення під час війни», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що в першу чергу держава має дбати про безпеку людей і підтримку тих, хто безпосередньо працює на залізниці – на відновленні. Є рішення Кабінету Міністрів про щомісячні доплати для залізничників, які беруть участь у ліквідації наслідків російських ударів.

Президент подякував залізничникам за їхню роботу та відзначив їх орденами «За заслуги» ІIІ ступеня та княгині Ольги ІIІ ступеня.

Орденом «За заслуги» ІIІ ступеня посмертно нагороджений помічник машиніста електровоза локомотивного депо «Дарниця» Віталій Кисломет. Він 21 рік пропрацював на залізничному транспорті, але загинув унаслідок масованого російського ракетного обстрілу 1 вересня цього року.

Нагороди отримали залізничники, які ремонтують колії, ліквідують наслідки ворожих атак на транспортну інфраструктуру України. Також машиністи, провідники, начальники й чергові по станціях, що продовжують виконувати свою роботу в складних умовах воєнного часу.

Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський доповів Главі держави про програму «УЗ Довезе», яка спрямована на підтримку сполучення з регіонами, у які з міркувань безпеки ускладнений або тимчасово унеможливлений рух поїздів. Для цього впроваджують сполучення у комбінованому форматі «поїзд + автобус» або «поїзд + електричка». Отримано додаткові автобуси від партнерів для того, щоб цю програму посилювати.

Збільшуються й темпи ремонту та виробництва нових вагонів. Один із них, що був поставлений у межах програми оновлення рухомого складу за кошти державного бюджету України, сьогодні показали Президенту.

Була також доповідь про роботу «Залізного командного центру». Там працюють моніторингові команди, які цілодобово відстежують повітряні загрози вздовж маршрутів руху поїздів, аналізують ризики та координують дії в режимі реального часу. У разі небезпеки фахівці центру ухвалюють рішення про зупинку поїзда, зміну маршруту або евакуацію пасажирів і залізничників.

Українська залізниця щомісяця перевозить 2,2 мільйона пасажирів і продовжує це робити в умовах воєнного стану. Тільки в жовтні цього року ворог уразив понад 60 локомотивів. Але триває постійна робота над їхнім відновленням та робота із залучення локомотивів від міжнародних партнерів: Фінляндії, Словаччини, країн Балтії та інших держав.